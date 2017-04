Tân Tổng thống Donald Trump (thứ hai, trái), tân Phó Tổng thống Mike Pence (thứ hai, phải) sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Washington, DC., ngày 20/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ diễn ra 4 năm một lần, có thể tiêu tốn tới hàng trăm triệu USD, song số tiền mà hoạt động này quyên góp được cũng không phải là nhỏ.Hồi tháng Một vừa qua, ông Donald Trump đã nhận được số tiền quyên góp kỷ lục lên đến 107 triệu USD liên quan tới hoạt động tổ chức lễ nhậm chức tổng thống của ông.Số tiền này gần gấp đôi so với số tiền quyên góp mà cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nhận được trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhất cách đây 8 năm.Ủy ban phụ trách hoạt động nhậm chức của ông Trump dự kiến công bố thông tin về các nhà tài trợ lên Ủy ban bầu cử liên bang trước ngày 20/4. Tuy nhiên, ủy ban này không cần phải công khai cụ thể việc chi tiêu số tiền quyên góp nói trên.Lễ nhậm chức tổng thống của tỷ phú Trump được đánh giá là có ít các sự kiện huyên náo và linh đình hơn so với các lễ nhậm chức của các đời tổng thống Mỹ trước.Ông Trump chỉ cho tổ chức 3 buổi tiệc khiêu vũ, ít hơn nhiều so với 10 buổi trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ đầu của người tiền nhiệm Obama.Ngoài ra, Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức của ông Trump cũng rút ngắn thời gian diễu hành xuống còn 90 phút, ít hơn nhiều lần so với buổi diễu hành kéo dài hơn 4 giờ rưỡi cùng với 73 dàn nhạc và 59 xe rước hoành tráng trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower hồi năm 1953.Bên cạnh đó, Ủy ban nhậm chức của ông Trump cũng không thuê được các ban nhạc nổi tiếng hạng A từng biểu diễn trong lễ nhậm chức của ông Obama.Các ngôi sao biểu diễn trong lễ nhậm chức của Trump bao gồm ca sỹ thiếu niên Jackie Evancho, dàn hợp xướng Mormon Tabernacle và Radio City Rockettes.Ủy ban này cũng tổ chức một buổi hòa nhạc miễn phí trong ngày nhậm chức và chỉ thu vé 50 USD trong hai buổi tiệc khiêu vũ sau đó. Điều này đã thu hút được rất nhiều người tới tham dự sự kiện đặc biệt này.Ông Trump cũng không giới hạn số tiền ủng hộ của các cá nhân, khác với ông Obama từng đặt ra mức giới hạn này là 50.000 USD hồi năm 2009.Số liệu thống kê cho thấy cách đây 8 năm, Ủy ban nhậm chức của ông Obama đã quyên góp thành công số tiền 55 triệu USD. Tuy nhiên, cựu Giám đốc điều hành Ủy ban nhậm chức của ông Obama cho biết sau khi quyên góp được số tiền trên, ông Obama đã sử dụng vượt quá số quỹ này khi chi trả cho các khoản phí trong Lễ Phục sinh và các sự kiện khác tại Nhà Trắng. Và trong lễ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 2 hồi năm 2013, ông Obama chỉ nhận nhận được 43 triệu USD tiền quyên góp./.