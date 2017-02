Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Nhà Trắng. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh chính thức đầu tiên với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Nhà Trắng, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến thương mại và quan hệ an ninh giữa hai nước.Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh tới mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước, đồng thời khẳng định cam kết của Washington đối với an ninh Nhật Bản.Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng những cam kết về bảo vệ Nhật Bản của Mỹ cũng sẽ được áp dụng cho quần đảo Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát trong khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.Bên cạnh đó, ông Trump cũng đã mô tả cuộc điện đàm vừa qua giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “rất thân thiện.” Tổng thống Mỹ khẳng định việc quan hệ Mỹ-Trung được cải thiện không phải là mối đe dọa đối với Nhật Bản.Về phần mình, Thủ tướng Abe cho hay ông sẽ thảo luận về một số vấn đề về kinh tế và thương mại với Tổng thống Trump. Ông Abe cũng bày tỏ “sự lạc quan” về những kết quả thuận lợi sau cuộc đối thoại này.Thủ tướng Abe khẳng định ông hoàn toàn nắm rõ việc ông Trump quyết định rút lui khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tuy nhiên Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí về một khuôn khổ mới liên quan đến đối thoại kinh tế.Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng các mối quan hệ thương mại song phương đều phải có lợi cho hai nước. Thủ tướng Abe bày tỏ sự lạc quan rằng các cuộc đối thoại sẽ có được những kết quả tốt đẹp, đồng thời cho biết Nhật Bản đang tìm kiếm một bộ quy tắc thương mại có tính công bằng và phổ biến ở trong khu vực.Sáng 10/2 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới Washington để thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một tiến trình mới cho mối quan hệ song phương, trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại và quốc phòng.Tháp tùng ông Abe trong chuyến thăm này có Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Ngoại trưởng Fumio Kishida./.