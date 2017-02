Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen, Cheikh Ahmed, sau khi nhóm vũ trang Houthi tại quốc gia Trung Đông này kêu gọi người đứng đầu Liên hợp quốc không tái bổ nhiệm quan chức này vì có quan điểm chống lại phong trào Houthi.Trong khuôn khổ chuyến thăm Riyadh lần đầu tiên ngay sau khi nhậm chức Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Guterres yêu cầu các bên tham chiến trong cuộc chiến tranh kéo dài gần 2 năm qua tại Yemen không cản trở hay làm phương hại đến các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Ông Guterres cho rằng những hành vi như vậy là đáng lên án.Cuối tuần qua, các thủ lĩnh của lực lượng Houthi hiện kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen đã kêu gọi Liên hợp quốc không gia hạn nhiệm kỳ hay tái bổ nhiệm ông Cheikh Ahmed vào vị trí Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen.Theo các đại diện của phong trào Houthi, quan chức Liên hợp quốc này đã thể hiện quan điểm "thiếu trung lập" và luôn ủng hộ liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu hiện đang chiến đấu chống lại phiến quân Houthi nhằm khôi phục chính quyền được quốc tế công nhận ở quốc gia láng giềng Yemen.Ông Cheikh Ahmed, giữ cương vị Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Yemen từ tháng 4/2015, đã làm trung gian một số thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên đối địch trong cuộc xung đột khiến hơn 100.000 người thiệt mạng ở quốc gia Trung Đông này.Tuy nhiên, các thỏa thuận đều đổ vỡ chỉ vài ngày sau khi có hiệu lực, chủ yếu do các bên không thể nhượng bộ hay thỏa thuận được những vấn đề then chốt./.