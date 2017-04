Toyota Agya 2017 vừa ra mắt (Ảnh: Nguồn Toyota)

Nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota đã chính thức tham gia cuộc đua phân khúc xe giá rẻ với các đối thủ đồng hương như Suzuki, Honda bằng việc ra mắt mẫu xe 5 cửa (hatchback) Agya 2017 tại Indonesia với giá dao động từ131,5-151,9 triệu rupiah (khoảng 9.880 -11.410 USD).Mẫu ô tô Toyota Agya 2017 được chia thành 5 bản trang bị khác nhau là 1.0 G MT, 1.2 G MT, 1.2 G AT, 1.2 TRD MT và 1.2 TRD AT với ngoại hình xe khá “bắt mắt.”Toyota Agya 2017 được trang bị đèn pha projector, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù nối liền cản trước, cản sau tích hợp cảm biến đỗ xe ...Trong một thông tin có liên quan, trong báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương tháng 4/2017, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế Indonesia sẽ tăng trưởng lần lượt là 5,3% và 5,4% trong năm 2018 và 2019, cao hơn mức 5,02% của năm 2016.Điều này phù hợp với đà phục hồi của kinh tế toàn cầu, được dự báo sẽ tăng trưởng 2,7% năm 2018 và 2,9% năm 2019, so với mức 2,3% năm 2016.Tờ Jakarta Post trước đó đưa tin chính quyền của Tổng thống Indonesia Joko Widodo lạc quan rằng Indonesia sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2045.Nhận định này đưa ra dựa trên cơ sở các kết quả tính toán và nghiên cứu được thực hiện bởi Bộ Điều phối Kinh tế, Bộ Tài chính và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia (Bappenas) Indonesia./.