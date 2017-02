Tân Hoa xã ngày 14/2 dẫn thông tin từ Tổng cục Kiểm tra Chất lượng Quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) cho biết 2 công ty liên doanh sản xuất ôtô của Toyota và GM tại Trung Quốc đã nộp đơn xin phép triệu hồi một số lượng xe lớn để khắc phục các lỗi gây mất an toàn.Kể từ ngày 17/2 sắp tới, Công ty trách nhiệm hữu hạn FAW Toyota Thiên Tân sẽ triệu hồi 286.578 chiếc Vios do lỗi linh kiện bộ khóa nắp capô.Nhà sản xuất cho biết do chốt khóa và khóa nắp không gắn chặt được với nhau, quá trình rung của chiếc xe sẽ làm bong mối hàn chốt capô.Nếu người lái xe thực hiện thao tác đóng mở nắp capô trong tình huống này, chốt khóa sẽ không thể khóa nắp máy được, vì vậy nắp capô có thể bung ra trong quá trình chạy xe, từ đó dẫn đến những nguy cơ về tai nạn giao thông.Công ty trách nhiệm hữu hạn FAW Toyota Thiên Tân sẽ kiểm tra, sửa chữa và thay thế miễn phí bộ khóa nắp hoặc cả bộ phận nắp capô đối với tất cả 286.578 chiếc Vios nói trên.Trong một diễn biến khác, Công ty trách nhiệm hữu hạn GM Thượng Hải cũng quyết định kể từ ngày 28/2/2017 sẽ triệu hồi 161.281 xe do hãng này sản xuất để sửa chữa lỗi trong bộ xilanh ly hợp chính.Con số cụ thể bao gồm 139.168 chiếc Buick Excelle số sàn sản xuất trong khoảng thời gian từ 12/11/2014 đến 17/12/2016; xe Chevrolet Cavalier số sàn sản xuất trong khoảng thời gian từ 5/7/2016 đến 17/12/2016 là 18.187 chiếc; và 3.926 chiếc Chevrolet Lova RV số sàn sản xuất từ 30/10/2015 đến 14/12/2016.Theo GM Thượng Hải, cặn dầu sót lại sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của xilanh ly hợp chính, khiến thao tác sang số gặp nhiều khó khăn, từ đó tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.Liên doanh này sẽ thay thế miễn phí bộ xilanh ly hợp chính cho tất cả các xe thuộc diện bị triệu hồi./.