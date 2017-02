Mẫu xe Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc với 1.704 xe được bán ra trong tháng Một. (Ành: TMV cung cấp)

Theo thông báo của Công ty ôtô Toyota Việt Nam (TMV), trong tháng 1/2017, tổng doanh số bán hàng các mẫu xe Toyota (không bao gồm Lexus) đạt 5.318 xe, tăng 6% (tương đương 317 xe) so với cùng kỳ năm 2016.“Đây là doanh số bán tháng Một cao nhất từ trước đến nay của TMV. Kết quả này có được nhờ nỗ lực của TMV và các đại lý nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu nhận xe trước Tết Nguyên đán của khách hàng,” đại diện TMV nhấn mạnh.Cụ thể, thị trường miền Bắc tiêu thụ 2.276 xe (chiếm 43%), thị trường miền Trung tiêu thụ 648 xe (chiếm 12%) và thị trường miền Nam tiêu thụ 2.394 xe (chiếm 45%).Trong đó, doanh số bán của phân khúc xe du lịch đạt 2.614 xe và phân khúc xe thương mại đạt 2.704 xe.Ngoài ra, trong tháng Một, mẫu xe Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc với 1.704 xe được bán ra, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đó là Corolla Altis đạt 430 xe, duy trì ổn định so với tháng 1/2016. Cuối cùng là Camry với doanh số đạt 373 xe. Đây cũng là thời điểm đánh dấu 19 năm ra mắt thị trường Việt Nam của mẫu xe Camry (kể từ tháng 1/1998), tính đến nay, Camry đã đạt doanh số cộng dồn lên tới trên 47.000 xe.Ở phân khúc xe thương mại, Innova đạt doanh số bán hàng ấn tượng với 1.136 xe được bán ra, tăng trưởng 16% so với tháng 1/2016. Kể từ tháng 1/2006, tròn 11 năm sau lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam, Innova luôn nằm trong danh sách các mẫu xe bán chạy nhất, là người bạn đồng hành lí tưởng trong công việc, kinh doanh và trong mọi hành trình của chủ sở hữu cùng gia đình.Trong số các mẫu xe do TMV nhập khẩu và phân phối (CBU), đứng đầu là Fortuner với 1.237 xe bán ra, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, doanh số các mẫu xe khác trong phân khúc lần lượt: Hilux đạt 152 xe, Yaris đạt 107 xe, Prado đạt 84 xe, Land Cruiser đạt 78 xe và Hiace đạt 17 xe.Dù vẫn chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi trong chính sách về thuế đối với các dòng xe có dung tích xy lanh lớn có hiệu lực từ tháng 7/2016, nhưng nhờ những nỗ lực không ngừng nhằm mang đến những sản phẩm và chuỗi dịch vụ khép kín đẳng cấp, thương hiệu Lexus tại Việt Nam đạt 135 xe bán ra trong tháng 1/2017.Hiện tại, Lexus Việt Nam đang phân phối các mẫu xe LS460L, GS350, ES350, ES250, LX570, GX460, RX350; cùng các mẫu xe với động cơ tăng áp Turbo mới gồm GS Turbo, NX Turbo, RX Turbo và mẫu xe thể thao hai cửa RC Turbo./.