Ngày 27/4, Ủy ban Nhân dân quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức - nơi tập trung các cửa hàng kinh doanh, chế tác vàng, bạc, đá quý phục vụ khách đến tham quan, mua bán.Phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức nằm trên tuyến đường Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục (phường 5, quận 5) gồm 55 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hình thành và phát triển từ những năm cuối thập niên 80 đến nay.Khu vực này chuyên kinh doanh vàng, bạc, đá trang sức, chế tác, gia công nữ trang và kinh doanh dụng cụ thiết bị ngành kim hoàn. Không chỉ là địa điểm tập trung mua bán, phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa của làng nghề kim hoàn truyền thống được kế thừa từ sự phát triển của nghề kim hoàn tại vùng đất Sài Gòn-Chợ Lớn xưa.Đánh giá về khả năng phát triển du lịch tuyến phố này, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho hay phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức cùng với phố đông y vừa được hình thành gần đây và 19 di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn quận 5 sẽ kết nối với nhau thành những địa điểm tham quan, mua sắm hấp dẫn để các công ty dịch vụ lữ hành làm phong phú, đa dạng địa điểm tham quan cho khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh.Tại phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức, các cửa hiệu được trang bị bộ nhận diện có logo riêng. Tùy theo mặt hàng chuyên doanh của từng nơi, nhân viên sẽ có màu đồng phục riêng. Hàng hóa, sản phẩm kinh doanh của các cửa hàng đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và cân lượng.Về vấn đề an ninh, ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5, cho biết toàn bộ tuyến đường này đã được trang bị camera an ninh. Bên cạnh lực lượng công an phường, bảo vệ khu phố, tổ dân phố, một tổ bảo vệ riêng của phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức được thành lập nhằm đảm bảo an toàn cho các cửa hàng.Khu vực phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức được bố trí bốn điểm dừng chân phục vụ khách tham quan, mua sắm, tìm hiểu về nghề kim hoàn.Các điểm dừng chân sắp xếp những cơ sở kinh doanh có thế mạnh thành bốn nhóm nghề riêng biệt gồm kinh doanh vàng mỹ nghệ, kinh doanh bạc trang sức, kinh doanh khuôn sáp nữ trang và khu vực kinh doanh dụng cụ nghề kim hoàn.Bà Lê Thị Nhiệm, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Kim Thanh Phát, chia sẻ gia đình đã doanh vàng, bạc, đá quý ở đây hơn 40 năm những đây là lần đầu tiên thấy có một khu phố kinh doanh vàng quy mô lớn như vậy. Tất cả các cửa hàng trong phố vàng đều tự hào mang một thương hiệu chung và được nâng lên một đẳng cấp mới, được biết đến nhiều hơn so với trước đây.Bên cạnh đó, phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức được kết hợp tổ chức du lịch cho khách tham quan nên việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn trước rất nhiều.Theo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, việc hình thành phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức giúp các cửa hàng có cơ hội quảng bá sản phẩm và phát triển thương hiệu./.