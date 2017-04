(Ảnh minh họa. An Hiếu/TTXVN)

Sáng 21/4, lễ ký kết biên bản bàn giao thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an thủ đô Vientaine (Lào) nhằm tăng cường giao lưu và hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự giữa công an hai thành phố đã diễn ra tại thủ đô Vientaine.Việc bàn giao được thực hiện theo Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, ký ngày 11/5/2001, và Biên bản gia hạn Hiệp định hợp tác (2001-2015) lần thứ ba giai đoạn 2016-2020 giữa hai bộ, ký ngày 24/12/2015; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an thủ đô Vientaine, ký ngày 23/8/2016.Phát biểu tại lễ bàn giao, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hỗ trợ thiết bị nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực phòng chống tội phạm cho Công an Vientaine, mà còn tổ chức triển khai khóa tập huấn kéo dài gần hai tháng cho sáu cán bộ học viên Công an Vientaine nhằm giúp lực lượng này sử dụng thành thục và hiệu quả thiết bị ngay sau khi được nhận bàn giao; cam kết Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ, trao đổi thêm kinh nghiệm vận hành thiết bị nếu Công an thủ đô Vientaine có yêu cầu.Trong phát biểu của mình, Đại tá Khamphone Thepphavong đã thay mặt Ban Giám đốc, cán bộ chiến sỹ Công an thủ đô Vientaine cam kết sẽ sử dụng và bảo quản thiết bị một cách bền vững và hiệu quả nhất vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc an ninh trật tự trong tình hình mới./.