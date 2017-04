Ảnh minh họa. (Nguồn: TPBank)

Các sản phẩm thẻ quốc tế TPBank Visa và TPBank MasterCard sẽ có thêm một lớp bảo mật nữa nhờ phương thức xác thực 3D Secure. Phương thức xác thực với này được tích hợp vào các sản phẩm thẻ quốc tế của TPBank sẽ tăng cường sự an toàn cho các giao dịch trực tuyến.Từ 22/4, TPBank triển khai phương thức xác thực giao dịch thanh toán trực tuyến TPBank 3D Secure dành cho chủ thẻ TPBank Visa và TPBank MasterCard. Đây là giải pháp bảo mật giao dịch thanh toán trực tuyến tiên tiến nhất hiện nay giúp bảo vệ quyền lợi của chủ thẻ, tránh các rủi ro có thể phát sinh như giao dịch giả mạo, mất cắp thông tin thẻ…3D Secure được áp dụng tại các website có biểu tượng “Verified by Visa” hoặc “MasterCard SecureCode” khi thanh toán online. Verified by Visa và MasterCard SecureCode là hai giải pháp bảo mật mang tính toàn cầu cho phép khách hàng xác thực giao dịch thông qua một mã số cá nhân duy nhất. Sau khi điền thông tin thẻ (gồm số thẻ, ngày hết hạn, tên chủ thẻ, CVV…), website sẽ yêu cầu khách hàng nhập thêm mã bảo mật để xác thực giao dịch. Mã bảo mật này do TPBank phát hành, dựa theo tiêu chuẩn của các tổ chức thẻ quốc tế thông qua các hình thức xác thực khác nhau.Với khách hàng đã sử dụng TPBank eBank, mã bảo mật sẽ tùy thuộc vào phương thức xác thực hiện tại của khách hàng (qua OTP SMS, Hard Token hoặc TPBank eToken…). Với khách hàng chưa sử dụng eBank thì mã bảo mật sẽ là OTP được gửi tới số điện thoại đã đăng ký với TPBank khi mở thẻ Quốc tế.TPBank sẽ áp dụng tự động và hoàn toàn miễn phí phương thức xác thực giao dịch này với tất cả chủ thẻ quốc tế. Khi có thay đổi về thông tin email hoặc số điên thoại, chủ thẻ cần liên hệ qua hotline 1800585885 (miễn phí) hoặc đến trực tiếp phòng giao dịch của TPBank để thực hiện chuyển đổi.Bên cạnh việc áp dụng phương thức xác thực 3D secure cho chủ thẻ Visa và MasterCard, TPBank cũng khuyến cáo khách hàng sử dụng ứng dụng eToken để việc mua bán online được dễ dàng và thuận tiện hơn. Đây là ứng dụng hoàn toàn miễn phí nhằm gia tăng tính bảo mật cho khách hàng khi giao dịch qua eBank./.