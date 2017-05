Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Chiều 11/5, Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2017 đã khai mạc trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2017 có sự tham dự của 8 đội gồm Thành phố Hồ Chí Minh I, Thành phố Hồ Chí Minh II, Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, Than Khoáng sản Việt Nam và TNG Thái Nguyên. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm và xếp hạng, 4 đội có số điểm cao nhất sau 14 vòng đấu sẽ giành quyền thi đấu bán kết và chung kết.Các trận lượt đi diễn ra từ ngày 11/5-1/6 tại sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Các trận lượt về dự kiến diễn ra từ ngày 6/11-27/11 tại sân vận động Hà Nam, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.Đội vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia sẽ được trao huy chương Vàng và tiền thưởng 300 triệu đồng; đội xếp thứ 2 nhận Huy chương Bạc và 200 triệu đồng; hai đội đồng hạng 3 sẽ nhận Huy chương Đồng và 100 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao Giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất...Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu đầu tiên lượt đi giữa đội tuyển nữ Thành phố Hồ Chí Minh I và Than khoáng sản Việt Nam. Ứng viên sáng giá cho chức vô địch Thành phố Hồ Chí Minh I bất ngờ thất bại trước Than khoáng sản Việt Nam với tỷ số 0-2.Với mục tiêu đoạt chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp, đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh I đã dồn sức tấn công ngay khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, do sự phối hợp không hiệu quả của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh I đã giúp cầu thủ số 7 Trần Thị Thu ghi bàn mở tỷ số cho Than khoáng sản Việt Nam ngay ở phút thứ 2 trong pha tranh chấp bóng đông người.Phút thứ 39, Huỳnh Như (số 9) của Thành phố Hồ Chí Minh I bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số khi thực hiện không thành công cú đá phạt 11m. Phút thứ 84, cầu thủ số 21 Nguyễn Thị Vạn đã có cú sút cận thành thành công, giúp Than khoáng sản Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0./.