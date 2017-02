TP.HCM: Lật tẩy “ông trùm ma túy” trong vai chủ nhà trọ

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B - Bộ Công an khu vực phía Nam) triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Thành phố Hồ Chí Minh.



Lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 14kg ma túy đá, bắt giữ sáu đối tượng.



Lật tẩy “ông trùm ma túy” trong vai chủ nhà trọ



Đây là chuyên án được Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác lập vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, nhằm đấu tranh mạnh với những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đá từ Trung Quốc vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.



Qua theo dõi nghiệp vụ, các trinh sát xác định đường dây này Giáp Văn Đào sinh năm 1975, quê Bắc Giang, ngụ tỉnh Bình Dương cầm đầu. Ma túy được vận chuyển qua cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn rồi tập kết tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương và đưa về tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Theo hồ sơ trinh sát, Đào vốn là tay cờ bạc có tiếng trong giới "giang hồ" miền Bắc, lại đã có hai tiền án về tội “ Đánh bạc” và “Mua bán trái phép chất ma túy.”



Ra tù, Đào dạt vào tỉnh Bình Dương lập nghiệp. Đào đã xây dựng một dãy nhà trọ cho thuê. “Ngựa quen đường cũ,” lợi dụng vỏ bọc là một chủ nhà trọ, Đào sang Trung Quốc mua ma túy đá chuyển về Việt Nam thông qua đường cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, rồi thuê người vận chuyển bằng đường bộ về nhà của Đào ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tập kết, rồi bán lại cho các đầu nậu khác tại Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.



Qua nhiều tháng theo dõi, dịp giáp Tết Đinh Dậu 2017, ban chuyên án xác định Đào đang chuẩn bị “đánh mẻ hàng” lớn vào Nam tiêu thụ nên quyết định “cất lưới.”



Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 19/1, các trinh sát Đội 6 Phòng PC47 phối hợp với Phòng 4 Cục C47B bắt quả tang đối tượng Lê Trọng Mạnh sinh năm 1962, quê Bắc Giang khi đối tượng này đang vận chuyển 4kg ma túy đá đến giao tại một điểm trên trên đường Nguyễn Thái Sơn phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh để giao cho khách theo sự chỉ đạo của Đào.



Tiếp đến, vào khoảng 21 giờ cùng ngày, tại trước nhà số 41/4 tổ 37, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, các trinh sát bắt quả tang Đào cùng 2,2kg ma túy đá mang trên người.



Khám xét nơi ở của Đào, công an thu giữ thêm 2,8kg ma túy đá. Ngoài ra, Công an cũng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1979, là vợ của Mạnh, là người được Đào thuê cùng Mạnh vận chuyển ma túy.



Mở rộng điều tra, phá thêm “chân rết”



Hay tin "ông trùm" Giáp Văn Đào “sa lưới,” các đầu nậu tại Thành phố Hồ Chí Minh lo lắng tìm nguồn hàng thay thế.



Mở rộng điều tra, Công an xác định đối tượng Viên Ngọc Dũng, sinh năm 1984, ngụ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - một đầu nậu lấy hàng từ Đào đang ráo riết tìm nguồn hàng.



Qua theo dõi, các trinh sát xác định Dũng đang lấy hàng từ một phụ nữ gốc Hải Phòng tên là Vũ Thị Thu Hà, sinh năm 1971, quê Hải Phòng, tạm trú quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.



Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 7/2, khi Hoàng Phú Huỳnh, sinh năm 1990 mang 5kg ma túy đá giao cho Dũng trên đường Thành Thái ( quận 10, T hành phố Hồ Chí Minh) theo chỉ đạo của Hà thì bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật. Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác cũng thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Vũ Thị Thu Hà.



Bước đầu, Giáp Văn Đào khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Còn vợ chồng Mạnh-Xuyến khai nhận, được Đào thuê vận chuyển ma túy từ biên giới Trung Quốc về nhà của Đào ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Mỗi chuyến hàng như thế, Đào trả cho vợ chồng Mạnh-Xuyến từ 20-30 triệu đồng.



Tương tự, Hà khai nhận nguồn hàng được lấy từ phía Bắc rồi vận chuyển bằng đường bộ vào Thành phố Hồ Chí Minh phân phối, tiêu thụ.



Qua hai giai đoạn đấu tranh của chuyên án, Cơ quan công an đã bắt giữ sáu đối tượng, thu giữ tang vật là 14kg ma túy đá cùng nhiều phương tiện, chứng cứ phạm tội khác.



Hiện PC47 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Giáp Văn Đào, Lê Trọng Mạnh và Nguyễn Thị Xuyến để điều tra, xử lý về hành vi "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.”



Các đối tượng còn lại, Công an đang củng cố hồ sơ, chứng cứ, sớm đưa các đối tượng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật./.