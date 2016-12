Ảnh minh họa. (Nguồn: ETB Travel News Australia)

Ngày 22/12, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch khu vực Hạ nguồn Mekong lần thứ 4 với chủ đề “Đa văn hóa, chung tầm nhìn, một điểm đến” đã được tổ chức.Tham dự hội nghị có đại diện chính quyền 5 thành phố du lịch của 5 nước hạ nguồn sông Mekong gồm Phnom Penh, Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Bangkok (Thái Lan), Vientiane (Lào) và Yangon (Myanmar). Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Đức Hải làm Trưởng đoàn, Giám đốc Sở Du lịch Bùi Tá Hòa Vũ làm Phó trưởng đoàn.Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn cùng tham dự Hội nghị.Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ieng Aunny, Phó Đô trưởng Phnom Penh đã nêu bật những tiềm năng to lớn về du lịch của 5 thành phố khu vực Hạ nguồn Mekong; đồng thời kêu gọi các thành phố cần tăng cường hợp tác để khai thác tối đa tiềm năng du lịch của mỗi thành phố.Sau lễ khai mạc, Hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh quá trình kết nối du lịch giữa các thành phố trong khu vực Hạ nguồn Mekong.Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia các phiên thảo luận, với mong muốn thông qua trao đổi văn hóa và phát triển du lịch, các thành phố sẽ cùng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo một tiêu chuẩn chung của khu vực.Kết thúc Hội nghị, đại diện chính quyền 5 thành phố ra Thông cáo chung, cam kết ủng hộ việc tổ chức và tham gia các chương trình trao đổi văn hóa giữa các thành phố.Thông cáo chung nhấn mạnh, đây là cơ sở để tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân các thành phố.Thông cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú trọng thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; nhất trí áp dụng tiêu chuẩn chung “Thành phố du lịch sạch ASEAN” và tiêu chuẩn về du lịch của mỗi quốc gia, nhằm làm cho các thành phố trở nên xanh hơn, xây dựng lòng tin và sự hài lòng cho khách du lịch.Các thành phố cũng nhất trí cùng nhau phát triển và xây dựng các tuyến và gói du lịch kết nối ít nhất 2 thành phố với nhau; chú trọng giữ gìn, bảo vệ văn hóa và môi trường, vì một nền du lịch bền vững của 5 thành phố.Khu vực Hạ nguồn Mekong, đặc biệt là 5 thành phố trên có nhiều tiềm năng to lớn về du lịch, nguồn tài nguyên phong phú, có nhiều di sản văn hóa với nền văn minh đa dạng.Với mục đích tăng cường hợp tác về kinh tế, du lịch, thúc đẩy phát triển và khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của mỗi thành phố, 5 thành phố khu vực Hạ nguồn Mekong đã có sáng kiến tổ chức Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch khu vực Hạ nguồn Mekong lần đầu tiên vào năm 2012.Việc kết nối các thành phố du lịch trở thành một điểm đến chung đối với du khách gần xa cũng là một trong các định hướng và bước đi phù hợp với cơ chế Cộng đồng chung ASEAN vừa thành lập gần đây./.