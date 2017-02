(Ảnh minh họa: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Văn Thuyền, Trưởng Công an huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Cơ quan Công an đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra vụ hàng ngàn gốc dưa lưới tại ba khu nhà kính ở huyện Củ Chi bị kẻ gian đột nhập phá hoại, gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng.Theo chủ nông trang Xanh Green Noen, vụ việc xảy ra vào đêm 11/2 rạng sáng 12/2.Các nhà kính trồng tổng cộng 2.500 gốc dưa lưới, trong đó phát hiện 1.500 gốc đã bị nhổ.Cũng theo chủ nông trang, những gốc dưa này khoảng 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch, chỉ tính riêng tiền bán dưa thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.Ngoài ra, hai nhà kính cũng bị kẻ gian phá hoại, đây là nhà kính sử dụng màng nhựa kính liền, không thể hàn gắn lại nếu bị rạch. Tuy nhiên, kẻ gian đã dùng dao rạch nát và không thể sửa chữa. Chi phí mỗi nhà kính là hơn 700 triệu đồng.Hiện toàn bộ những gốc dưa không bị nhổ cũng phải hủy bỏ vì đã bị côn trùng xâm nhập do không có nhà kính bảo vệ. Ước tính tổng thiệt hại là gần 2 tỷ đồng.Bước đầu, Cơ quan Công an nhận định đây là một vụ phá hoại vì mục đích cạnh tranh không lành mạnh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./. |