(Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 14/2, tại Bệnh viện đa khoa huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, vụ cháy đã xảy ra khiến nhiều bệnh nhân và người nhà hoảng loạn.Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, đám cháy bất ngờ bốc lên dữ dội bên ngoài mái hiên trên tầng 3 của Khoa Ngoại-Sản. Bên trong phòng lúc này có khoảng 10 bệnh nhân, chủ yếu là trẻ em đang nằm điều trị nội trú và khoảng 10 người là người nhà của bệnh nhân.Ngay khi phát hiện vụ cháy, người nhà bệnh nhân đã tri hô và cùng với đội ngũ cán bộ, y bác sỹ nhanh chóng sơ tán bệnh nhân và các trang thiết bị của bệnh viện đến nơi an toàn.Nhận được tin báo, Đội phòng cháy, chữa cháy của thị trấn Cầu Kè kết hợp với lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy, phá vỡ một số cửa kính của phòng để phun nước dập lửa.Hơn 15 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ./.