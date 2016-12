Các tác giả lọt vào vòng chung khảo cuộc thi. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN).

Chiều 25/12, tại thành phố Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tạp chí Người Làm Báo và Báo Nhà báo và Công luận tổ chức lễ trao giải báo chí viết về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016; đồng thời phát động giải báo chí viết về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017.Theo Ban tổ chức, đây là giải báo chí nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời ghi nhận, động viên, khen thưởng những người làm báo có những tác phẩm chất lượng tốt viết về Đồng bằng sông Cửu Long.Sau gần 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 239 tác phẩm dự giải (191 tác phẩm đối với loại hình báo in, 48 tác phẩm đối với loại hình báo điện tử) của 159 tác giả từ nhiều cơ quan báo chí trên toàn quốc.Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng chấm giải đã lựa chọn ra 10 tác phẩm đạt các giải gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích.Giải nhất thuộc về tác phẩm "Tư duy đột phá cho nông thôn mới Đồng bằng sông Cửu Long" của tác giả Ngọc Trảng, Cao Thị Huyền (Báo Vĩnh Long).Hai giải nhì là tác phẩm "Vua cá ở Tân Thành" của tác giả Nguyễn Hoàng Tú (Báo Cà Mau) và loạt bài "Long Mỹ và bài học xây dựng Đảng" của tác giả Bùi Trí Thức (Báo Hậu Giang).Ha giải ba là tác phẩm "Định vị hướng đi mới cho doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long" của tác giả Nguyễn Văn Cộng, Huỳnh Thu Hà (Báo Cần Thơ) và loạt bài "Đồng bằng sông Cửu Long sống chung với hạn, mặn" của nhóm tác giả Minh Trường, Huỳnh Lợi, Cao Phong, Tấn Thái, Đăng Nguyên (Báo Sài Gòn giải phóng Online).Theo đánh giá của ban tổ chức, đây là giải báo chí đạt chất lượng chuyên môn cao có sự hưởng ứng rộng rãi của những người làm báo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Ban tổ chức đề nghị tiếp tục có những hình thức tương tự để nhân rộng kết quả để giải báo chí viết về Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tiếp theo, có số lượng tham gia cũng như chất lượng các tác phẩm đạt cao hơn.Tiếp nối thành công của Giải trong năm 2016, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé đã công bố phát động giải báo chí viết về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 cho 4 loại hình báo chí gồm: báo in, tạp chí, phát thành truyền hình và báo điện tử đồng thời, mong muốn giải báo chí viết về Đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở thành một diễn đàn có sức hấp dẫn, uy tín và có sức lan tỏa sâu rộng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển toàn diện trên mảnh đất Chín rồng./.