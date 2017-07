Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Triệu Phong. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến dâng hương và dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Diệp. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày 26/7, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đến viếng, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Triệu Phong, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.Tại các nghĩa trang, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.Đến viếng tại Thành Cổ Quảng Trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác đã dâng lên những nén hương thơm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, những người đã sống, chiến đấu và hy sinh trong Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ năm 1972.Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động trước sự hy sinh vô cùng anh dũng kiên cường của quân và dân Quảng Trị trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị cùng với cả nước tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng trong nhân dân.Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm, tặng quà động viên chia sẻ với gia đình cựu chiến binh Lê Quang Thiết ở tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong bị thiệt hại do cơn bão số 4 vừa qua và thăm hai gia đình chính sách tại huyện Cam Lộ gồm Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Diệp, ở thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ và Mẹ Mai Thị Con, ở thôn Cam Vũ 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị./.