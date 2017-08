(Ảnh minh họa: Tá Chuyên/TTXVN)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định chiều 6/8, có 3 tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai.Cụ thể, tàu cá BĐ 40482 TS, công suất 35CV, do ông Trương Công Ơn, ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 7 thuyền viên. Lúc 1 giờ ngày 6/8, khi đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 07057’N, 106013’E (cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 50 hải lý) thì va chạm với 1 tàu chưa rõ số hiệu, sau đó tàu bị chìm.Hiện nay, 7 thuyền viên đã được tàu cá gần đó cứu vớt an toàn, còn thuyền trưởng Trương Công Ơn vẫn đang mất tích. Hiện các tàu cá đi cùng đang tổ chức tìm kiếm thuyền trưởng Ơn.Trường hợp thứ 2 là tàu cá BĐ 96261 TS, công suất 473CV, chủ tàu là ông Phạm Đê, ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.Tàu bị hỏng bánh lái từ ngày 30/7 tại vùng biển có tọa độ 18028’N, 119030’E. Đến 9 giờ 30 ngày 6/8, toàn bộ 5 người trên tàu bị nạn đã được tàu BĐ 97306 TS của bà Nguyễn Thị Ảnh, ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn đưa vào cảng Tam Quan an toàn. Tàu BĐ 96261 TS không kéo vào được, đang thả trôi trên biển.Còn tàu cá BĐ 97067 TS, công suất 730CV, trên tàu có 11 người, do ông Lê Đình Trung, ở Hoài Mỹ, Hoài Nhơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị hỏng máy thả trôi lúc 4 giờ ngày 5/8 ở vùng biển có tọa độ 15002’N, 110014’E.Đến 8 giờ 30 ngày 6/8, tàu bị nạn đã được tàu BĐ 97277 TS của ông Trương Văn Sơn, ở Tam Quan, Hoài Nhơn lai dắt về cảng Tam Quan an toàn./.