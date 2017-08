Triển lãm Cưới HWP 2017 sẽ diễn ra tại khách sạn Lotte Hotel Hanoi (54 Liễu Giai) từ ngày 18 – 20/8/2017. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 4/8/2017 tại tại khách sạn Lotte Hotel Hanoi đã diễn ra buổi họp báo khai mạc Triển lãm Cưới và Du lịch trăng mật Honeymoon Wedding Perfect (HWP) lần thứ 9 với chủ đề “In the Forest”.Đây là năm thứ 9 triển lãm được diễn ra thu hút sự tham gia của hơn 100 thương hiệu dịch vụ cưới trên cả nước.Với chủ đề "In the Forest", ban tổ chức đã chọn màu xanh greenery - màu của năm 2017 là tông màu chủ đạo cho concept của Triển lãm lần thứ 9 nói riêng và xu hướng cưới năm nay nói chung."In the Forest" lấy cảm hứng về một không gian thanh nhẹ, huyền ảo, hòa cùng thiên nhiên xanh tươi và lãng mạn từ trong những khu rừng đầy nhựa sống, ban tổ chức đã pha trộn các sắc màu xanh của xanh lá, xanh ngọc lục bảo và các màu phụ trợ như màu vàng, kim, trắng làm màu chủ đạo, kết hợp cùng các chất liệu tự nhiên như rêu, lá, hoa, gỗ mộc, dây rừng,... mang đến phong cách trang trí hoàn toàn mới cho buổi lễ cưới.Triển lãm Cưới HWP 2017 hứa hẹn sẽ là điểm đến để các khách hàng có cơ hội mua sắm và tham gia nhiều hoạt động phong phú như: Black - Chương trình lần đầu tiên được tổ chức và duy nhất dành cho các cặp đôi trong mùa cưới 2017 - 2018 đến từ hơn 100 thương hiệu trong triển lãm; Rút thăm trúng thưởng với hàng trăm gói dịch vụ thiết thực cho ngày cưới; Gala Wedding Fashion Show và ca nhạc cập nhật xu hướng cưới và các bộ sưu tập thời trang cưới mới nhất 2017 cùng với sự góp mặt của các ngôi sao như ca sỹ Hương Tràm, ca sỹ Đức Phúc và ca sỹ Minh Quân.Các khách hàng tham dự triển lãm còn có cơ hội được thử làm cô dâu chú rể diễn ra từ 9h00 đến 18h00 liên tiếp trong 3 ngày triển lãm. Tham gia Album cưới tập thể, cuộc thi tìm kiếm cặp đôi đẹp nhất mùa cưới HWP Perfect Couple,...Khởi động từ ngày 20/6/2017, tới nay, cuộc thi HWP Perfect Couple 2017 đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của hàng trăm cặp đôi. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra lần lượt tại Thành phố Hồ Chí Minh đêm 13/8 và tại Hà Nội đêm ngày 20/8/2017, hứa hẹn nhiều bất ngờ và hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng.Cũng tại triển lãm, cuốn cẩm nang Catalogue HWP 2017 được xuất bản sẽ giúp các khách hàng vừa tiết kiệm thời gian, vừa dễ dàng tiếp cận được những phong cách, xu hướng mới nhất trên thị trường cưới.Cuốn Catalogue được thiết kế như một cuốn sổ tay thông tin, dày gần 300 trang, gồm 9 chuyên mục chính: Trang phục cưới, Trang sức cưới – Phụ kiện, Hoa - Bánh - Album – Studio cưới, Tiệc cưới…, Catalogue HWP năm nay tiếp tục là ấn phẩm tin cậy giúp các cặp đôi tìm thấy vô vàn thông tin hữu ích cho một đám cưới trong mơ và kỳ trăng mật ngọt ngào của mình.Triển lãm Cưới HWP 2017 sẽ diễn ra tại khách sạn Lotte Hotel Hanoi (54 Liễu Giai) từ ngày 18 – 20/8/2017./.