Ảnh minh họa. (Nguồn: Rolling Stone)

Trong tháng 5 này, giới hâm mộ dòng nhạc rock sẽ có cơ hội được sống lại những khoảnh khắc huy hoàng cùng với ban nhạc nổi tiếng nước Anh Pink Floyd trong triển lãm "Pink Floyd, Their Mortal Remains" ( tạm dịch: Pink Floyd, những dấu ấn bất tử) được tổ chức tại Bảo tàng Victoria và Albert nhân kỷ niệm 50 năm sự nghiệp của ban nhạc.Được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, triển lãm trưng bày khoảng 350 hiện vật gồm các nhạc cụ biểu diễn, nhiều bản phối và bìa album của Pink Floyd.Diễn ra từ 13/5 đến 1/10, sự kiện được tổ chức đúng thời điểm kỷ niệm 50 năm ra mắt album đầu tay của ban nhạc "The Piper at the Gates of Dawn."Các hiện vật được chia theo từng giai đoạn phát triển trong sự nghiệp của ban nhạc và được trưng bày trong từng phòng riêng.Mở màn triển lãm là bối cảnh tái hiện thủ đô London những năm 60 khi nhóm mới thành lập.Với những hình ảnh thực trình bày trong không gian đầy mê hoặc cùng những màu sắc và mô hình tạo ảo giác, khách tham quan sẽ được sống lại không khí của những năm 60 cùng với cuộc sống của những chàng thanh niên "hippy" lập dị.Nhưng chính họ, với những cách thức thể hiện tưởng như bất thường lại là những "tinh túy" của giới nghệ thuật underground.Một điều đặc biệt ở triển lãm lần này, các nhà thiết kế đã bố trí sẵn nhiều tai nghe để người hâm mộ có cơ hội trải nghiệm âm nhạc và các chia sẻ về ban nhạc theo các giai đoạn khác nhau mỗi khi bước qua từng căn phòng.Ra đời từ năm 1965, Pink Floyd là một bộ tứ đầy nhiệt huyết gồm Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason và Syd Barrett, những nghệ sỹ tiên phong đưa dòng nhạc progresive rock tới gần hơn với người hâm mộ.Là một trong những ban nhạc rock thành công nhất, Pink Floyd đã bán được 200 triệu album trên toàn thế giới. Những album mang lại thành công cho ban nhạc phải kể đến như "Wish you were here" (1975), "Animals" (1977) và "The wall" (1979).Triển lãm lần này cũng là sự kiện tiếp nối sau thành công vang dội của sự kiện triển lãm trưng bày dấu ấn nghệ thuật của ca sỹ, nhạc sỹ, huyền thoại David Bowie năm 2013 cũng diễn ra ngay tại Bảo tàng Victoria and Albert./.