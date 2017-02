Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa đất đối đất Pukguksong-2 tại căn cứ không quân Banghyon ngày 12/2. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 14/2, Triều Tiên đã kịch liệt bác bỏ tuyên bố của Liên hợp quốc về vụ phóng tên lửa của nước này, đồng thời tuyên bố tất cả các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng đều là “các biện pháp tự vệ” nhằm bảo vệ người dân.Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị, tân Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Han Tae Song nói: “Một loạt các vụ phóng thử do Triều Tiên tiến hành là để xây dựng năng lực tự vệ, không có ngoại lệ, các biện pháp tự vệ nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn cho người dân chống lại các mối đe dọa trực tiếp của các thế lực thù địch. Trên khía cạnh này, phái đoàn của chúng tôi cực lực bác bỏ tuyên bố mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tất cả các nghị quyết của Liên hợp quốc chống lại đất nước chúng tôi.”Ngày 13/2, các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có cả Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Bình Nhưỡng, đã nhất trí với tuyên bố do Mỹ soạn thảo, trong đó mô tả vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên là "sự vi phạm nghiêm trọng" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng thêm "những biện pháp trừng phạt mạnh" đối với Bình Nhưỡng./.