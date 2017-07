Hình ảnh vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/7, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) có bài bình luận, cho biết Bình Nhưỡng sẽ không thảo luận vấn đề liên quan tới chương trình tên lửa - hạt nhân của nước này do chính sách thù địch của phía Mỹ.KCNA đưa ra tuyên bố trên nhằm đáp trả bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mà Triều Tiên cho là mang tính gây chiến.Ông Tillerson từng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường sức ép lên Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thử thành công ICBM hồi đầu tháng này.KCNA nêu rõ Mỹ cần hiểu rằng không thể có đối thoại về việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân chừng nào Washington chưa chấm dứt chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.Triều Tiên cũng cảnh báo đã đến lúc Mỹ từ bỏ chính sách thù địch, xem xét lại chiến lược với Bình Nhưỡng và nhanh chóng chấm dứt đe dọa hạt nhân, nếu không nước này sẽ tăng cường khả năng răn đe quân sự nhằm bảo đảm an ninh tại bán đảo Triều Tiên và khu vực.Trong bài bình luận, cũng được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, Bình Nhưỡng nhấn mạnh chính quyền Mỹ nên "thể hiện sự sáng suốt, có tính đến vị trí chiến lược của Triều Tiên vốn đã ở một mức độ cao chưa từng thấy."Hôm 4/7 vừa qua, Triều Tiên chính thức thông báo đã phóng thử thành công ICBM dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cảnh báo rằng loại tên lửa này có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên thế giới.Đây là vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên trong năm nay và là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử ICBM.Vụ việc khiến các nước trong khu vực nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung bày tỏ quan ngại, nhất là Mỹ.Hồi tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Hale​y phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng Washington đã sẵn sàng sử dụng toàn bộ tiềm lực để bảo vệ mình và các nước đồng minh trước mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.Đại sứ Haley cũng không loại trừ khả năng Mỹ sẽ sử dụng các lực lượng quân sự nếu cần thiết./.