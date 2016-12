Triều Tiên phóng thử các tên lửa dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-II khi ông thăm đơn vị 1489 thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một tuyên bố của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng ngày 22/12 đã lên tiếng đe dọa tiến hành chiến tranh để đối phó với các lệnh trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Tuyên bố của KCNA được trích dẫn có đoạn viết: “Nghị quyết trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gây ra mối nguy hiểm trên Bán đảo Triều Tiên do không có cơ chế pháp luật và thể chế nào để tránh khỏi một cuộc chiến và các cuộc xung đột vũ trang. ‘Nghị quyết’ này tương đương với một lời tuyên chiến. Mỹ và các nước khác tham gia việc thông qua ‘nghị quyết trừng phạt’ này sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả tiếp theo.”Ngoài ra, tuyên bố trên cũng lên án nghị quyết là “một văn bản tội phạm không có tính hợp pháp” vi phạm chủ quyền của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh việc nước này thử hạt nhân là “động thái thực hiện quyền tự vệ và một phản ứng thực tế đối với mối đe dọa hạt nhân và biện pháp trừng phạt liều lĩnh của Mỹ và các thế lực thù địch khác”./.