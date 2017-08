Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng hai miền Triều Tiên đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 50 (AMM 50) và các hội nghị liên quan, đang diễn ra tại Philippines.Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 7/8, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha diễn ra một ngày trước đó.Ngoại trưởng Ri Yong-ho cho rằng đề xuất gần đây của Seoul nhằm cải thiện quan hệ liên Triều "thiếu chân thành."Đây được xem là phản ứng chính thức của Triều Tiên đối với kế hoạch của Hàn Quốc trong nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều được Hàn Quốc đưa ra hồi giữa tháng 7 vừa qua.Trước đó, Hàn Quốc liên tục hối thúc Triều Tiên sớm có hồi đáp về đề xuất của nước này, bao gồm kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán quân sự liên Triều, cũng như giữa Hội Chữ thập Đỏ hai bên để nối lại hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh. Tuy nhiên, Triều Tiên chưa đưa ra lập trường nào về đề nghị của Hàn Quốc.Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc cho biết không có kế hoạch đưa ra thêm đề nghị đối thoại nữa, song nước này vẫn kiên trì thúc đẩy cải thiện quan hệ liên Triều, thông qua hoạt động giao lưu và thi đấu thể thao.Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Do Jong-whan thể hiện quyết tâm cao để đoàn vận động viên của Triều Tiên tham gia Đại hội thể thao Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.Ông thừa nhận những nỗ lực thúc đẩy giao lưu thể thao giữa hai miền sẽ trở nên vô ích nếu Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và việc triển khai toàn bộ các bệ phóng thuộc Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc được hoàn tất. Tuy nhiên, Bộ trưởng Do Jong-whan nhấn mạnh những nỗ lực duy trì giao lưu thể thao giữa hai miền đòi hỏi sự kiên trì do tính chất quan trọng của tiến trình này./.