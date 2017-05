Một loại tên lửa được Triều Tiên trưng bày tại lễ diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 15/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Korean Times và mạng tin Aboluowang có trụ sở tại Hong Kong khẳng định Trung Quốc và Triều Tiên đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật kể từ tháng 8/2016 và cuộc đối thoại này đã phát triển đến điểm mà hai bên đã đàm phán các điều khoản chi tiết để đảm bảo sự chấm dứt vĩnh viễn các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng.Bốn điều khoản mà Triều Tiên được cho là đã gợi ý với Trung Quốc là cung cấp khoản viện trợ vô điều kiện trị giá 600 tỷ USD mỗi năm trong 10 năm tới (do Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga tài trợ), dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và quốc tế đối với quốc gia bị cô lập này, giải quyết hiệp ước hòa bình Washington-Bình Nhưỡng và đảm bảo sự an toàn cho chế độ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.Đối với phía Trung Quốc, điều kiện duy nhất mà Bắc Kinh được cho là đã đưa ra để đổi lại là Bình Nhưỡng chấm dứt các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa trong vòng 3 năm kể từ khi thỏa thuận được ký.Tuy nhiên, các cuộc đàm phán được cho là rơi vào bế tắc do Trung Quốc quyết định cử các chuyên gia hạt nhân tới Triều Tiên để giám sát quá trình dỡ bỏ các chương trình này.Các chuyên gia đang coi tin đồn này là vô căn cứ, xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại bán đảo Triều Tiên và hy vọng đang gia tăng về một sự đột phá ngoại giao. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không biết về thông tin này./.