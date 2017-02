Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Kyodo)

Theo Yonhap, ngày 13/2, quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên dường như đã sử dụng các công nghệ của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) để phát triển loại tên lửa tầm trung mới.Một quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc dẫn bản phân tích vụ phóng tên lửa hôm 12/2 của Triều Tiên cho biết "nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng đã ra lệnh phát triển tên lửa đất đối đất Pukguksong-2 dựa trên vụ thử thành công SLBM hồi tháng 8 (năm 2016). Chúng tôi đánh giá miền Bắc đang trong tiến trình phát triển một tên lửa đạn đạo với phạm vi tấn công mở rộng đáng kể."Triều Tiên gọi tên lửa mới là Pukguksong-2. SLBM được phóng hồi tháng 8/2016 có tên là Pukguksong-1 (nghĩa là Ngôi sao Phương Bắc).Ban đầu JCS xác định loại tên lửa được Triều Tiên phóng sáng 12/2 là tên lửa tầm trung Rodong hoặc loại Rodong cải tiến, sau đó lại cho đó là tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan cải tiến.Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã ra lệnh cho quân đội Hàn Quốc nâng cao cảnh giác trước khả năng Bình Nhưỡng thực hiện các hành động khiêu khích, sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông một ngày trước đó.Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ Bộ trưởng Han đưa ra mệnh lệnh trên khi đi thăm Bộ Chỉ huy Không quân tại Icheon, cách thủ đô Seoul 80 km về phía Nam, để thị sát việc triển khai 24 chiếc máy bay trực thăng tấn công hạng nặng AH-64D.Những chiếc máy bay này sẽ dần thay thế 30 chiếc trực thăng loại OH-58D Kiowa Warrior hạng nhẹ có nhiệm vụ trinh sát và tấn công.Tại đây, Bộ trưởng Han cũng chỉ thị các phi công phải duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao do Bộ chỉ huy Không quân sẽ đóng một vai trò chủ chốt trong kế hoạch trừng phạt và trả đũa của Hàn Quốc (KMPR).Kế hoạch này trực tiếp nhằm vào ban lãnh đạo quân sự của Triều Tiên với nhiệm vụ vô hiệu hóa các nhân vật và cơ sở chủ chốt nếu phát hiện những dấu hiệu rõ ràng về việc vũ khí hạt nhân sắp được sử dụng.Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cùng ngày 13/2 cho biết Triều Tiên đã xác nhận phóng “thành công” một tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Pukguksong-2 vào ngày 12/2.KCNA nêu rõ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã “đích thân chỉ đạo” các bước chuẩn bị cho vụ phóng loại tên lửa được mô tả là “hệ thống vũ khí chiến lược mới theo kiểu Triều Tiên."Theo KCNA, tên lửa này được trang bị động cơ sử dụng nhiên liệu rắn.Ông Yun Duk-Min thuộc Viện Các vấn đề ngoại giao và An Ninh tại Seoul cho biết động cơ sử dụng nhiên liệu rắn đòi hỏi thời gian tiếp nhiên liệu ngắn hơn nhiều so với các tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng thông thường. Theo ông, có ít thời gian đưa ra cảnh báo hơn, do đó mối đe dọa sẽ lớn hơn đối với các mục tiêu bị tấn công.Trước đó, Văn phòng Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa đạn đạo trên được phóng từ căn cứ không quân Banghyon, thuộc tỉnh Bắc Pyongan, phía Tây Triều Tiên, và đã bay được khoảng 500 km về phía Đông, trước khi rơi xuống biển Nhật Bản./.