Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 30/4 Triều Tiên đã phê phán các lực lượng theo đường lối bảo thủ của Hàn Quốc, trong một động thái được các nhà phân tích cho là một nỗ lực nữa nhằm ngăn họ nắm quyền sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.Một bài bình luận đăng trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh rằng âm mưu trở lại nắm quyền của các đảng bảo thủ là một mong muốn tuyệt vọng do họ đang tìm cách thổi bùng “một cuộc khủng hoảng an ninh” nhằm giành thắng lợi trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 9/5 tới.Bài bình luận cho rằng các chính đảng theo đuổi chính sách phản đối việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về tình trạng mối quan hệ liên Triều đang ở mức thấp nhất hiện nay, gọi đảng Hàn Quốc Tự do và đảng Bareun theo đường lối bảo thủ là "bè lũ bảo thủ xấu xa."Tờ báo còn nhận định rằng công luận Hàn Quốc sẽ không chấp nhận những hành động liều lĩnh của các đảng bảo thủ và sự sụp đổ của các thế lực thủ cựu là một hậu quả không thể tránh khỏi của lịch sử.Lâu nay Triều Tiên vẫn luôn công kích các chính đảng theo đường lối bảo thủ và các ứng cử viên tổng thống của họ trong một nỗ lực nhằm tác động đến tình cảm của cử tri theo hướng có lợi cho các nhân vật theo đường lối tự do.Các chính quyền theo đường lối bảo thủ ở Hàn Quốc thường theo đuổi các chính sách cứng rắn để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, trong khi các chính quyền theo đường lối tự do lại chủ yếu chủ trương can dự nhiều hơn với Triều Tiên./.