Đơn vị pháo binh số 681 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên huấn luyện tại một địa điểm bí mật ở lãnh thổ nước này ngày 12/2/2009. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Triều Tiên ngày 26/4 tuyên bố Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải chịu trách nhiệm về khả năng nổ ra cuộc chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên.Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên tại New York vào ngày 28/4 tới.Một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) được trích dẫn cho biết Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố rằng Mỹ là phía cần bị lên án vì đã đẩy Bán đảo Triều Tiên đến bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân thông qua việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, cũng như đưa các loại vũ khí hạt nhân chiến lược tới khu vực này.Một người phát ngôn của bộ trên được dẫn lời nhấn mạnh: “Trong trường hợp nổ ra chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên, Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì đã gây ra chuyện này sau khi đã đưa nhiều loại vũ khí chiến lược và phương tiện chiến tranh đặc biệt tới đây.”Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng lên án Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vì đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên, nêu rõ rằng Bình Nhường phát triển các loại vũ khí hạt nhân vì có quyền tự vệ chính đáng theo Hiến chương của Liên hợp quốc, đồng thời tuyên bố: “Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang theo đuôi Mỹ và sẽ không bao giờ có thể trốn tránh trách nhiệm của mình”./.