Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: topwar.ru)

Theo TASS, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong một tuyên bố đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 15/7 cho hay Bình Nhưỡng sẽ không "dung thứ cho các biện pháp trừng phạt mang tính khiêu khích của Mỹ và các thế lực thù địch khác."Nhà ngoại giao trên nhấn mạnh: "Mỹ tìm cách áp đặt lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một nghị quyết trừng phạt khắc nghiệt chưa từng thấy do Washington đề ra nhằm ứng phó với cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 của Triều Tiên hôm 4/7 vừa qua. Sẽ là một sai lầm chết người khi nghĩ rằng Triều Tiên với tư cách một cường quốc hạt nhân, lại sở hữu ICBM, sẽ dung thứ cho các biện pháp trừng phạt mang tính khiêu khích của Mỹ và các thế lực thù địch khác."Nhà ngoại giao trên cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ có những biện pháp đáp trả nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn một nghị quyết mới về các biện pháp trừng phạt nhằm đối phó với chương trình tên lửa của Triều Tiên.Ông kêu gọi chính quyền Mỹ "thể hiện sự sáng suốt, có tính đến vị trí chiến lược của Triều Tiên vốn đã ở một mức độ cao chưa từng thấy"./.