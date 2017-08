Ngày 4/8, Triều Tiên khẳng định các cánh cửa của nước này vẫn mở đối với các du khách Mỹ.Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Washington công bố cấm các công dân Mỹ đến quốc gia Đông Bắc Á này.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ Triều Tiên "sẽ luôn mở rộng cửa đối với bất kỳ công dân Mỹ nào muốn đến thăm đất nước chúng tôi với thiện chí."Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn trên nhấn mạnh không có bất kỳ lý do gì để người nước ngoài cảm thấy sự an toàn bị đe dọa tại Triều Tiên.Theo quan chức này, một vài người Mỹ đã phải đối mặt với sự trừng phạt theo luật pháp Triều Tiên vì phạm các tội chống nhà nước Triều Tiên.Chính phủ Mỹ chính thức ban hành lệnh cấm công dân nước này tới Triều Tiên hôm 2/8. Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9 và kéo dài 1 năm, trừ phi được Ngoại trưởng Rex Tillerson dỡ bỏ sớm hơn.Lệnh cấm nêu rõ tất cả các hộ chiếu Mỹ không được cấp phép đến hoặc đi qua Triều Tiên, trừ một số trường hợp đặc biệt, do lo ngại "sự an toàn của công dân Mỹ bị đe dọa" khi tới nước này. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm các nhà báo, người hoạt động cứu trợ nhân đạo đã được cấp phép.Lệnh cấm trên được thông báo sau vụ sinh viên Mỹbị bắt giữ tại Triều Tiên hồi đầu năm 2016, qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Cincinnati gần 1 tuần sau khi được trao trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê.Theo ước tính của các công ty du lịch, mỗi năm có khoảng 5.000 du khách phương Tây đi du lịch Triều Tiên mỗi năm, trong đó khoảng 20% đến từ Mỹ./.