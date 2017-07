Tuổi học trò với những rung động đầu đời là đề tài hấp dẫn nhiều nhà làm phim. (Ảnh: ĐLP)

Với nhiều người thuộc thế hệ 8x và 9x, những cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh là một trời ký ức tuổi trẻ.Những tập "Kính Vạn Hoa" được chia nhỏ chứ không được tập hợp thành quyển dày như hiện tại, những mẩu truyện được đăng trên tờ Mực Tím... từng là sách gối đầu giường với nhiều thế hệ độc giả.Truyện của Nguyễn Nhật Ánh đi vào lòng khán giả bởi sự duyên dáng, hóm hỉnh trong câu chữ và sự gần gũi của những nhân vật."Cô gái đến từ hôm qua" là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, cũng nhờ khắc họa thành công thứ tình cảm trong trẻo của thời cắp sách đến trường.Khi được đưa lên màn ảnh rộng qua ống kính của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, "Cô gái đến từ hôm qua" về cơ bản đã thành công trong việc khơi gợi ký ức và cảm xúc trong khán giả, dù còn một số điểm trừ nhỏ.Câu chuyện của "Cô gái đến từ hôm qua" xoay quanh anh chàng Thư "thơ thẩn" (Ngô Kiến Huy thủ vai).Cậu học sinh có tâm hồn mộng mơ và hay nghịch phá này một ngày bị "hớp hồn" bởi cô nữ sinh mới chuyển đến Việt An (Miu Lê) ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi phải lòng Việt An, Thư tìm mọi cách để gây ấn tượng và giành được thiện cảm từ cô nàng hoa khôi lớp này.Dù được "quân sư quạt mo" Hải "gầy" (Jun) và cô em gái hỗ trợ nhưng Thư vẫn loay hoay tìm đường dẫn tới trái tim Việt An.Đan xen với thực tại của Thư năm 1997 là những hồi ức của anh về ngày thơ ấu. Ngày ấy, cậu nhóc Thư (Minh Khang) từng có tình bạn đẹp với cô bé Tiểu Li (Hà Mi) nhà hàng xóm.Tuy nhiên, tình bạn đẹp ấy đã bị chia cắt khi Tiểu Li phải chuyển nhà, để lại nỗi buồn khôn nguôi trong cậu nhóc Thư nghịch ngợm..."Cô gái đến từ hôm qua" là một dự án đặc biệt. Đây là dự án điện ảnh lớn thứ hai được chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, sau "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" qua cách kể của đạo diễn Victor Vũ. Còn với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, đây cũng là tác phẩm đầu tiên của anh kể từ sau bom tấn "Em là bà nội của anh" từng giữ kỷ lục phòng vé Việt.Với sức ép và sự kỳ vọng lớn đến từ những tác phẩm trước thành công cả về doanh thu lẫn được lòng khán giả, "Cô gái đến từ hôm qua" được ra đời và và cho thấy nỗ lực lớn từ êkip làm phim.Điểm ấn tượng đầu tiên của bộ phim là phần hình ảnh. Bối cảnh chính tại Hội An, Đà Nẵng đưa khán giả trở về ký ức của một thời chưa xa: những con đường hai bên rợp tán cây, những căn nhà ba gian lợp ngói với sân vườn, những cánh đồng hoa sim, hoa mua mướt mắt, rạp chiếu bóng với poster tự vẽ hay con đường làng quen thuộc...Có nhiều cảnh phim "Cô gái đến từ hôm qua" rực rỡ sắc màu dễ khiến người xem liên tưởng tới một tác phẩm của đạo diễn Wes Anderson.Phần âm thanh cũng được chăm chút kỹ lưỡng, từ chương trình "Làn sóng xanh" đình đám một thời qua radio cho tới tiếng loa phường và những bản tin cũ quen thuộc đều được cất lên trong phim.Tuy nhiên, một số chi tiết như trang trí phòng của Việt An hay đầu tóc và quần áo đời thường của các nữ sinh lại mang phong cách hiện đại.Điều này dù không ảnh hưởng tới câu chuyện phim nhưng có thể khiến những khán giả khó tính phải nhíu mày, bởi nhiều phân cảnh mang cảm giác hiện đại chứ không phải hoài niệm về năm 1997.Một số điểm trừ khác của bộ phim có thể kể ra là câu chuyện phụ về một mối tình khác của cô nữ sinh trong lớp có phần khiên cưỡng và thừa thãi, góp phần khiến "Cô gái đến từ hôm qua" có thời lượng dài hơn mức cần thiết.Một số tình tiết trong phim có thể được cắt gọt bớt để thời lượng phim ngắn hơn mức hai tiếng mà vẫn không tác động nhiều tới câu chuyện chính.Ngay cả hai diễn viên chính cũng bị dàn diễn viên phụ (cụ thể là Jun vai Hải 'gầy' và bé Hà Mi) lấn át. Ngô Kiến Huy và Miu Lê là những diễn viên từng cùng đạo diễn Nhật Linh làm nên thành công của "Em là bà nội của anh" và là những ngôi sao được khán giả quen mặt thuộc tên.Việc để họ tham gia tiếp dự án này giống như một lựa chọn an toàn, dù cả hai đều quá tuổi sinh viên 17,18. Quả thực hai diễn viên này vẫn thực hiện vai diễn tròn trịa, song Miu Lê vẫn để lại nhiều cảm giác tiếc nuối khi cô không có dịp thể hiện nhiều sắc thái biểu cảm như vai "Bà nội."Điểm sáng của dàn diễn viên là bé Hà Mi trong vai Tiểu Li. Lối diễn tự nhiên, trong sáng của cô bé thuyết phục khán giả vì sao cậu nhóc Thư lại trân trọng mọi kỷ niệm về Tiểu Li.Ở bối cảnh hiện đại, ca sỹ Jun tiếp tục cho thấy khả năng nhập vai của mình sau thành công trong "Tấm Cám: Chuyện chưa kể."Nhân vật Hải "gầy" hóm hỉnh và tốt bụng đúng như mường tượng của khán giả sau khi đọc sách. Ngoài ra, "Cô gái đến từ hôm qua" còn có những màn cameo thú vị với các diễn viên khách mời hàng sao xuất hiện một cách bất ngờ và ngẫu hứng.Âm nhạc cũng là một điểm cộng của phim, khi những ca khúc cũ như "Tình thôi xót xa" hay "Tình thơ" được cất lên qua sự thể hiện của những ca sĩ trẻ, đem lại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa mới lạ.Các ca khúc mới qua sự trình bày của Trúc Nhân và Cát Tường không chỉ dễ nghe mà còn ​Nhìn tổng thể, "Cô gái đến từ hôm qua" là một bộ phim đẹp và tròn trịa về thời áo trắng. Văn của Nguyễn Nhật Ánh đơn giản, gần gũi và khiến người đọc thầm mỉm cười khi thấy chính mình trong những nhân vật.Bộ phim cũng làm được điều đó, với nhiều cảnh phim gợi nhớ thời học trò với những hành động "ngốc xít": dùng phấn vạch ranh giới trên bàn, rủ nhau trèo tường trốn học hay gây chuyện để thu hút sự chú ý.Ở cái thời mà học sinh còn đạp xe cùng nhau đi học và những chiếc smartphone cùng mạng xã hội chưa trở nên phổ biến, những câu chuyện tình cảm cũng trong trẻo biết bao.Thay vì gửi tin nhắn inbox qua Facebook, anh chàng Thư vò đầu bứt tai tìm cách đưa thư chép tay cho Việt An. Thay vì tạo ấn tượng bởi đồ hiệu đắt tiền, anh chàng tội nghiệp tìm cách đọc cuốn sách mà cô gái ấy thích hay nhét thức ăn vào hộc bàn...Những hình ảnh và cảm xúc trong sáng ấy được tái hiện lại trong "Cô gái đến từ hôm qua," giúp khán giả từng lớn lên vào thập niên 1980s và 1990s có dịp du hành trở lại thời cấp ba với những rung động đầu đời.Dù còn một số điểm tiếc nuối nho nhỏ, "Cô gái đến từ hôm qua" vẫn là một bộ phim chỉn chu và khắc họa thành công một trời hoài niệm ký ức thuở học trò trong sáng./.