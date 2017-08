Du khách chọn mua dâu tây tại chợ Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Từ một nông dân trồng rau hoa bình thường, anh Nguyễn Thanh Trúc (41 tuổi, trú tại Phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) chuyển hướng sang mô hình trồng dâu tây treo “lơ lửng” trên cao đầy mới mẻ và thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.Là nông dân Đà Lạt chính hiệu, anh Trúc có “thâm niên” làm vườn gần 30 năm. Tuy nhiên, trồng rau hoa thông thường thu nhập không cao, phải phụ thuộc thị trường tiêu thụ anh quyết định chuyển hướng sang trồng dâu tây công nghệ cao.Chưa bao giờ trồng dâu tây, anh Trúc tự tìm hiểu kỹ thuật và nghiên cứu qua bạn bè, anh em trong gia đình.Đầu năm 2013, nhà kính đầu tiên rộng 500m2 tại khu Nam Hồ (Phường 11, Đà Lạt) được hình thành, hoàn toàn khác biệt so với những vườn dâu nhà kính trên địa bàn.Khu vườn của anh Trúc áp dụng kỹ thuật treo các luống dâu “lơ lửng” cao cách mặt đất khoảng 1m thay vì trồng trên các giá đỡ bằng gỗ hoặc thép như những khu vườn khác.Anh Trúc cho hay, với việc dùng dây cáp treo các luống dâu lên cao giúp mặt đất bên dưới thông thoáng, tạo điều kiện chăm sóc cây dễ dàng; đặc biệt không lo luống dâu bị nghiêng đổ giống như trồng trên giá đỡ bằng gỗ.Ngoài ra, vườn dâu được áp dụng công nghệ trồng thủy canh không hồi lưu (thủy canh tĩnh) chỉ sử dụng xơ dừa làm giá thể.Toàn bộ chất dinh dưỡng, nguồn nước được cung cấp trực tiếp qua hệ thống ống dẫn nhập về từ Israel, Đức, Hà Lan…Hệ thống tưới được cài đặt tự động hoàn toàn theo chu kỳ mỗi ngày từ 5​-7 lần tưới, mỗi lần 15 phút giúp cây hấp thụ nước và chất dinh dưỡng đều đặn hơn.Thay vì chọn giống dâu Nhật, Mỹ hay Pháp như các vườn khác, anh Trúc trồng thử nghiệm giống dâu New Zealand cho quả to hơn và có mùi thơm dịu.Chất lượng dâu tươi ngon và đạt tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng nên sản phẩm khi thu hoạch rất được thị trường ưa chuộng.Hiện giá dâu bán sỉ cho các cửa hàng, hệ thống siêu thị dao động 150.000-200.000 đồng/kg tùy loại.“Giá bán của mình được ký hợp đồng với các đầu mối tiêu thụ cụ thể, không lên xuống thất thường theo thị trường nên yên tâm chăm sóc vườn dâu,” anh Trúc cho biết.Từ 500m2 vườn dâu ban đầu, đến nay anh Trúc mở rộng thêm diện tích lên hơn 9.000m2 với tổng cộng 3 nhà kính ở ba nơi khác nhau.Toàn bộ nhà kính đều được áp dụng phương pháp treo “lơ lửng” cũng như công nghệ tưới tự động, giúp giảm chi phí thuê nhân công chăm sóc và tăng năng suất cho cây.Trung bình mỗi tháng, các vườn dâu của gia đình anh Trúc đạt năng suất khoảng 1,5 tấn, mỗi năm thu hoạch khoảng 25 tấn dâu tây cung cấp ra thị trường.Bên cạnh đó, anh Trúc mở cửa vườn dâu treo độc đáo để khách du lịch đến tham quan miễn phí và mua dâu tây tại vườn với giá bán lẻ từ 200.000-250.000 đồng/kg.Đây cũng là một kênh tiêu thụ trái dâu tây để gia đình bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng mà không thông qua thương lái, giảm bớt chi phí trung gian.Theo tính toán, với giá bán trung bình khoảng 200.000 đồng/kg, vườn dâu đem về cho gia đình anh khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm (chưa trừ chi phí đầu tư, chăm sóc)./.