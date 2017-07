Trụ sở Liên hợp quốc ở New York. (Nguồn: zeroproject.org)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, sáng 18/7 (giờ địa phương), khoảng 2000 người đã được sơ tán khỏi trụ sở của Liên hợp quốc tại thành phố New York do có tiếng còi báo động hỏa hoạn tại tầng hầm thứ hai.Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật, Phó Phát ngôn Liên hợp quốc ông Farhan Haq cho biết: "Chúng tôi phải tiến hành sơ tán để đề phòng nguy cơ cháy nổ, song chuông báo động đã được kiểm tra và thực tế là không có vụ cháy nào cả. Có thể là chuông báo động bị trục trặc."Khoảng 20 phút sau khi có lệnh sơ tán, các nhân viên Liên hợp quốc, các nhà ngoại giao và du khách được phép trở lại tòa nhà.Ông Haq cho biết Cơ quan Cứu hỏa New York đã tới và kết luận dưới tầng hầm không có nguy cơ bị cháy nổ.Một số cuộc họp tại trụ sở của Liên hợp quốc đã bị trì hoãn, trong đó có một phiên họp công khai của Hội đồng Bảo an về tình hình tại Haiti.Các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy thường xuyên được tổ chức tại trụ sở của Liên hợp quốc, song việc sơ tán như vừa qua là rất hiếm khi xảy ra trong mấy năm gần đây./.