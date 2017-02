Lực lượng Chính phủ Yemen sau khi giành quyền kiểm soát phía Đông Nam thị trấn Mokha từ phiến quân Houthi ngày 23/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các quan chức an ninh Yemen cho biết, máy bay trực thăng Apache của liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu đã khiến 3 binh sỹ Yemen bị thương khi chiếc máy bay này bắn tên lửa vào một xe quân sự bên ngoài sân bay quốc tế Aden​ vào ngày 12/2.Vụ tấn công trên nhằm vào các binh sỹ trung thành với người phụ trách an ninh của sân bay quốc tế Aden, người đã từ chối chấp thuận yêu cầu của chính phủ về việc ông này bị thay thế.Vụ việc này là một dấu hiệu nữa cho thấy chính phủ được quốc tế công nhận ở Yemen không có khả năng thi hành mệnh lệnh.Đây là lần đầu tiên các đồng minh của nước này - phần lớn là các quốc gia Arab Vùng Vịnh, can thiệp bằng quân sự vào cuộc tranh giành quyền lực trong lực lượng vũ trang Yemen.Hiện người phát ngôn của liên minh trên chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.Trong khi đó, các quan chức an ninh cho biết những nhà hòa giải của Chính phủ Yemen đang cố giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh​ chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Sanaa.Tháng 3/2015, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Yemen Mansour Hadi.Theo báo cáo của Liên hợp quốc, chiến tranh và xung đột kéo dài 20 tháng qua tại Yemen đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng, gần 37.000 người bị thương và hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong khi hàng triệu người đang cần viện trợ lương thực, 21 triệu người khác cần hỗ trợ y tế khẩn cấp./.