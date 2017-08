Lực lượng quân đội Iraq. (Nguồn: AP)

THX đưa tin, ngày 6/8, quân đội Iraq cho biết đã tiêu diệt hơn 170 tay súng bị tình nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một loạt các cuộc không kích gần thị trấn Shirqat, tỉnh Salahudin (Iraq).Thông cáo của Bộ Quốc phòng Iraq nêu rõ: "Các máy bay trực thăng chiến đấu của quân đội Iraq, phối hợp với Bộ Chỉ huy các chiến dịch của tỉnh Salahudin (SOC), đã tiến hành các cuộc không kích có hiệu quả nhằm vào các phần tử khủng bố IS tại khu vực Tasnei' Askari, phía Tây Nam Shirqat, cách thủ đô Baghdad khoảng 280 km về phía Bắc, khiến 170 phần tử khủng bố bị tiêu diệt."Những cuộc không kích trên cũng nhằm vào 8 vị trí đóng quân của IS với súng máy hạng nặng, hai xe tải có gắn súng máy và 11 xe cơ giới mang theo nhiều vũ khí và các tay súng.Trong khi đó, một lực lượng thuộc SOC đã tiến hành một chiến dịch truy quét tại những khu vực Ayn al-Faras và E'eiwij, phía Tây Nam tỉnh Salahudin và phá hủy 2 nơi ẩn náu của IS cùng 4 xe gắn máy, và bắt giữ một thành viên của tổ chức này./.