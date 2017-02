Dòng trạng thái của ông Donald Trump sau khi tòa ra phán quyết đình chỉ lệnh cấm nhập cư (Nguồn: Twitter)

Sau khi tòa phúc thẩm liên bang ở San Francisco ngày 9/2 ra quyết định giữ nguyên phán quyết đình chỉ lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi của chính quyền Mỹ, Tổng thống nước này Donald Trump đã phản ứng trên Twitter, khẳng định quyết tâm sẽ chống lại phán quyết trên."Hẹn gặp lại ở tòa án, an ninh quốc gia đang bị đe dọa," ông Trump viết trên Twitter chỉ vài phút sau khi có phán quyết của tòa án.Trước đó, tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 tại San Francisco, với hội đồng gồm 3 thẩm phán, đã ra phán quyết bác bỏ yêu cầu của chính phủ tái ban hành sắc lệnh của Tổng thống Trump.Điều đấy đồng nghĩa với việc phán quyết của một tòa án cấp nhằm chặn sắc lệnh này tiếp tục được giữ nguyên. Theo phán quyết của tòa, Chính phủ Mỹ đã không đưa ra được bất kỳ lý do an ninh nào để biện minh cho sắc lệnh của ông Trump.

Trước khi ra phán quyết, tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ cũng đã mở phiên điều trần xem xét việc khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích phiên điều trần của tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ là "mang nặng tư tưởng chính trị."



Sắc lệnh của ông Trump ký ngày 27/1 cấm công dân của 7 quốc gia gồm Iran, Iraq, Syria, Libya, Somalia, Sudan và Yemen nhập cảnh vào Mỹ đã gây ra tranh cãi lớn trong nội bộ nước này cũng như nhiều nơi trên thế giới.



​Phe Cộng hòa nói lệnh cấm là cần thiết để ngăn chặn những chiến binh IS và Al Qaeda nhập cảnh vào Mỹ.



Tuy nhiên, các nhà chỉ trích nói luật nhắm vào người Hồi giáo là vi hiến.



Vụ việc giờ sẽ được đẩy lên Tòa án Tối cao Mỹ./.