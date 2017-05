Người dân đeo khẩu trang tránh khói bụi bao phủ thủ đô Bắc Kinh ngày 4/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 9/5, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc (MEP) cho biết có 5.594 công ty (chiếm khoảng 66,2%) trong tổng số các công ty bị thanh tra đã vi phạm những quy định về môi trường trong đó phổ biến nhất là gây ô nhiễm không khí.Kết quả trên được công bố sau khi nhà chức trách tiến hành đợt thanh tra mức ô nhiễm không khí trong vòng một tháng tại 28 thành phố thuộc vùng Bắc Kinh, Thiên Tân, Hồ Bắc và các khu vực phụ cận.Ngoài ô nhiễm không khí, kết quả thanh tra cũng phát hiện ra nhiều vấn đề, trong đó bao gồm cả việc khí thải vượt quá giới hạn cho phép và thiếu thiết bị kiểm soát ô nhiễm.Theo kết quả trên, kể từ ngày 2/5, các cơ quan chức năng ở một số địa phương đã chấm dứt hoạt động của 131 công ty và tạm dừng hoạt động đối với 213 công ty khác do có những vi phạm quy định bảo vệ môi trường.Chỉ trong quý 1/2017, tổng cộng số tiền các công ty của Trung Quốc bị phạt lên tới 264 triệu nhân dân tệ (38 triệu USD) liên quan đến các vi phạm bảo vệ môi trường.Trong số 224 trường hợp bị phạt hành chính, nhiều công ty đã phải trả từ 10.000 đến 100.000 nhân dân tệ/ngày bị phát hiện vi phạm.Cũng theo MEP, đã có gần 5.000 trường hợp bị xử phạt do vi phạm luật và các quy định về bảo vệ môi trường, tăng khoảng 200% so với cùng kỳ năm ngoái.Sau kết quả trên, MEP thông báo sẽ tiếp tục tiến hành thanh tra đối với các doanh nghiệp có hoạt động xả thải ra môi trường./.