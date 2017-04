Ảnh minh họa. (Nguồn: Newstarget.com)

Trong năm 2016, Trung Quốc đã bắt hơn 4.200 nghi phạm tham gia 1.800 vụ án liên quan tới hoạt động đánh cắp thông tin cá nhân.Thông báo ngày 28/4 của Công an Trung Quốc cho biết các lực lượng an ninh nước này cũng đang cố truy tìm hơn 30 tỷ mảng thông tin cá nhân bị đánh cắp hồi năm ngoái, trong khi gần 100 nghi phạm đánh cắp thông tin từ các hệ thống máy tính.Việc rò rỉ thông tin cá nhân là trái với Luật Dân sự của Trung Quốc, trong đó Điều 111 của luật quy định rằng thông tin cá nhân của các công dân phải được pháp luật bảo vệ.Theo một chuyên gia thuộc Hiệp hội Luật Trung Quốc, rò rỉ thông tin cá nhân đang trở thành một vấn nạn ở nước này và do vậy cần tới các hoạt động trấn áp tội phạm đánh cắp thông tin cá nhân.Trong một số trường hợp, nghi phạm đã gửi tin nhắn giả tới số điện thoại mà hắn lấy được trên các trang mạng vốn làm rò rỉ thông tin cá nhân của khách hàng.Việc bảo mật thông tin cá nhân ngày càng trở nên cấp bách tại Trung Quốc, đặc biệt sau khi xảy ra vụ một nữ sinh tốt nghiệp trung học ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này, tử vong hồi tháng 8/2016 do đau tim khi biết bị mất 9.900 nhân dân tệ (tương đương 1.140 USD) học phí đại học vào tay những kẻ lừa đảo có liên quan tới đánh cắp thông tin cá nhân./.