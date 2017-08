Biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin ngày 2/8, chính quyền Bắc Kinh cáo buộc Ấn Độ "bịa đặt" lý do để đưa quân đội xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc thông qua khu vực biên giới Sikkim đang có tranh chấp.Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quân đội Ấn Độ vẫn đang ở trong lãnh thổ nước này, đồng thời khẳng định Bắc Kinh đã rất kiềm chế và yêu cầu New Delhi rút quân về nước.Tuyên bố trên nêu rõ: "Phía Ấn Độ không chỉ không đưa ra những biện pháp sửa chữa sai lầm mà còn bịa đặt ra đủ mọi lý do nhưng không có cơ sở rõ ràng, nhằm biện minh cho hành động đưa quân đội vượt biên giới xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc."Tranh cãi giữa Trung Quốc và Ấn Độ phát sinh sau khi có thông tin lính biên phòng Ấn Độ đã vượt qua đường biên giới Trung-Ấn ở khu vực Sikkim và xô xát với lính biên phòng Trung Quốc.Ấn Độ cũng đã lên án việc Trung Quốc đang xây dựng con đường mới tại khu vực biên giới Himalaya giữa hai nước, cho rằng con đường này gây ra mối quan ngại an ninh nghiêm trọng giữa hai nước láng giềng đối địch này.Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: "Ấn Độ quan ngại sâu sắc trước những hành động gần đây của Trung Quốc và đã truyền đạt quan điểm tới Chính phủ Trung Quốc rằng hoạt động xây dựng này sẽ làm thay đổi đáng kể nguyên trạng với những tác động an ninh nghiêm trọng đối với Ấn Độ"./.