Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 7/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định nước này ủng hộ các sáng kiến do Hàn Quốc thúc đẩy nhằm giải quyết các căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, và Bắc Kinh mong muốn được chứng kiến Hàn Quốc và Triều Tiên sớm có cuộc tiếp xúc về vấn đề này.Phát biểu với báo giới bên lề một hội nghị an ninh khu vực tại thủ đô Manila của Philippines, Ngoại trưởng Vương Nghị bày tỏ hy vọng hai nước trên có thể cải thiện các mối quan hệ, cho rằng Ngoại trưởng Triều Tiên chưa thực sự bác bỏ các đề xuất đối thoại của người đồng cấp Hàn Quốc.Trước đó cùng ngày, hãng tin Yonhap đưa tin trong cuộc gặp ngắn ngày 6/8, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã tuyên bố với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha rằng đề nghị mới đây của Hàn Quốc về đối thoại thiếu tính chân thành.Gần đây, phía Hàn Quốc đã đưa ra đề nghị với phía Triều Tiên tổ chức các cuộc hội đàm quân sự nhằm làm giảm tình hình căng thẳng giữa hai bên và nối lại việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Phía Triều Tiên chưa trả lời về đề nghị này./.