Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-Ho. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 6/8 đã kêu gọi Triều Tiên cũng như Mỹ và Hàn Quốc cần kiềm chế và đưa ra những lựa chọn đúng đắn, đồng thời nhấn mạnh các nước này cần phải chịu trách nhiệm với người dân và hòa bình khu vực khi đưa ra các lựa chọn.Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Vương nghị đưa ra phát biểu trên tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-Ho bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 và các hội nghị liên quan, đang diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines.Tại hội đàm, ông Vương Nghị đã giải thích rõ các nguyên tắc và lập trường của Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, theo đó lưu ý rằng tình hình trên bán đảo này rất nhạy cảm và phức tạp, đã tác động đến quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên.Nhấn mạnh rằng tình hình Bán đảo Triều Tiên hiện đã tiến sát đến khủng hoảng, ông Vương Nghị đồng thời khẳng định đây cũng là một bước ngoặt để quyết định nối lại đàm phán 6 bên.Theo ông, mặc dù không dễ dàng, song các bên cần nỗ lực hướng tới mục tiêu trên, bởi đối thoại và đàm phán mới là con đường đúng đắn để giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.Về phần mình, ông Ri Yong-Ho đã tái khẳng định lập trường của Triều Tiên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng sẵn sàng duy trì liên lạc với Trung Quốc trong vấn đề này.Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 5/8 nhất trí thông qua nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên liên quan đến 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng trong tháng 7.Nghị quyết bổ sung 9 cá nhân và 4 thực thể của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt; cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản.Ngoài ra, nghị quyết còn cấm các nước tăng số lượng lao động Triều Tiên ở nước ngoài, cũng như cấm các hình thức liên doanh mới với Triều Tiên và bất cứ hoạt động đầu tư mới nào trong các công ty liên doanh hiện tại với quốc gia này.Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton nhận định rằng việc Trung Quốc ủng hộ nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt trừng phạt Triều Tiên cho thấy Bắc Kinh thừa nhận tính nghiêm trọng của mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Bà Thornton cho rằng điều quan trọng là các bên cần phải đối thoại nhằm làm giảm căng thẳng.Theo hãng thông tấn Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và những người đồng cấp Rex Tillerson của Mỹ và Taro Kono của Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc họp 3 bên tại Manila để thảo luận về việc hợp tác chống các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vào ngày 7/8, bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF)./.