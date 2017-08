Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát vụ thử tên lửa đạn đạo chiến lược Pukguksong-2 tại một địa điểm bí mật. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sputnik đưa tin ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định tất cả các bên liên quan cần phối hợp nỗ lực nhằm làm dịu cuộc khủng hoảng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, bởi một mình Trung Quốc không thể làm trầm trọng thêm cuộc xung đột này.Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định: “Vấn đề Triều Tiên không phải do Trung Quốc gây ra, do vậy tất cả các bên liên quan cần phải chung sức giải quyết các vấn đề hiện nay, và tất cả họ cần phải hiểu điều đó."Thông báo nhấn mạnh Trung Quốc luôn ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong nhiều năm qua.Bắc Kinh đã thực hiện mọi nỗ lực có thể để đảm bảo hòa bình và ổn định, cũng như nỗ lực giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại, và những nỗ lực này đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận.Trước đó, ngày 1/8, hãng tin Politico dẫn các nguồn tin tại Nhà Trắng cho biết Washington đang bí mật chuẩn bị một gói các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Trung Quốc, một phần do Bắc Kinh miễn cưỡng gia tăng sức ép lên Triều Tiên./.