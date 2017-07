Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý giám sát an toàn lao động quốc gia Dương Hoán Ninh. (Nguồn: http://news.163.com)

Theo thông báo ngày 31/7 của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI), Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý giám sát an toàn lao động quốc gia, ông Dương Hoán Ninh, đã bị giáng chức do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.​Theo Thời báo Hoàn cầu cho biết được CCDI đã tiến hành điều tra đối với vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của ông Dương Hoán Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Khóa 18, Bí thư Đảng bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý giám sát an toàn lao động quốc gia. Kết quả điều tra cho thấy ông Dương Hoán Ninh đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, quy định chính trị, vi phạm nguyên tắc tính Đảng trong nhiều vấn đề quan trọng; có hiện tượng tham nhũng, lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân.Căn cứ các quy định liên quan trong “Điều lệ xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc,” Ban Thường vụ CCDI đã tiến hành họp bàn về hình thức kỷ luật đối với ông Dương Hoán Ninh, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.Theo đó, kết quả xử lý kỷ luật đối với ông Dương Hoán Ninh như sau: chưa khai trừ Đảng nhưng theo dõi trong 2 năm; giáng xuống cấp phó Tổng Cục trưởng nhưng không tham gia điều hành lãnh đạo; hủy bỏ tư cách đại biểu Đại hội Đảng lần thứ 18; tịch thu mọi tài sản có được do vi phạm kỷ luật.Những vụ tai nạn lao động xảy ra thường xuyên gần đây tại Trung Quốc như hỏa hoạn tại các nhà máy, sập hầm lò... khiến dư luận nước này ngày càng quan ngại về việc lơi lỏng các quy định về an toàn lao động và Chính phủ Trung Quốc đã cam kết cải thiện trong thời gian tiếp theo./.