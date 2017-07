Dẫn thông tin từ hội nghị trực tuyến Ủy ban Phòng, chống ma túy Quốc gia Trung Quốc (NNCC) ngày 14/7 cho biết kể từ khi triển khai chiến dịch trấn áp hoạt động sản xuất ma túy từ tháng 2/2017, các cơ quan công an của nước này đã triệt phá 89 cơ sở sản xuất, bắt giữ 575 nghi phạm và tịch thu 11,5 tấn ma túy các loại.Phó Chủ nhiệm NNCC Lưu Dược Nghĩa cho biết lượng ma túy bị thu giữ trong chiến dịch này chiếm khoảng 40% tổng lượng ma túy bị thu giữ trên phạm vi toàn quốc trong cùng kỳ. Dưới sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan công an các địa phương và bộ ngành liên quan, nguồn cung ma túy ở nội địa Trung Quốc đã giảm xuống rõ rệt, hoạt động sản xuất ma túy tại các địa phương trọng điểm bước đầu bị đẩy lùi.Tuy nhiên, cũng theo ông Lưu Dược Nghĩa, hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp vẫn tồn tại một cách phổ biến tại Trung Quốc, nhiều đường dây sản xuất ma túy với quy mô lớn đã và đang được hình thành tại một số địa phương, vì vậy hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của nước này đang đứng trước những thách thức ngày càng nghiêm trọng.Cũng tại hội nghị trực tuyến lần này, Bộ Công an Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trấn áp mạnh tay nhằm thẳng vào những hang ổ sản xuất ma túy, triệt phá và đập tan sự lộng hành của các tập đoàn tội phạm, tịch thu các loại ma túy và vật liệu liên quan, ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của các hoạt động này, từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.Cùng ngày, Tân Hoa Xã ngày 14/7 dẫn thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc (MPS) khẳng định nước này vẫn duy trì các hoạt động trấn áp mạnh tay đối với tội phạm buôn người trong năm 2016. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam, các cơ quan công an Trung Quốc đã phá được 184 vụ án, bắt giữ 290 nghi phạm, giải cứu thành công 207 phụ nữ và trẻ em người Việt.Theo MPS, Trung Quốc đã ký hiệp định hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn người liên chính phủ với Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia. 8 văn phòng liên lạc hợp tác đấu tranh phòng, chống buôn người đã được thành lập ở những khu vực giáp biên với 4 nước này.Trong chiến dịch đấu tranh với hoạt động buôn bán người khiếm thính từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2016, lực lượng cảnh sát tại 13 địa phương của Trung Quốc đã bắt giữ 464 nghi phạm và giải cứu được 98 nạn nhân.Cũng theo MPS, kể từ khi bộ này ra mắt ứng dụng tìm người mất tích vào tháng 5/2016 đến nay, đã có 1.274 trẻ em được tìm thấy. Ứng dụng này hỗ trợ chia sẻ thông tin một cách hiệu quả trong toàn xã hội thông qua “Push Notification” về trẻ bị mất tích, trong đó có hình ảnh và miêu tả nhận dạng.Ứng dụng cũng khuyến khích các nhân chứng trình báo về nơi có thể tìm thấy những trẻ em này. Nhằm mục đích truyền tải thông tin rộng rãi trong toàn xã hội, MPS đã thiết lập quan hệ đối tác với các phương tiện truyền thông và ứng dụng di động nổi tiếng ở Trung Quốc như Taobao, Baidu và QQ.MPS tháng 2 năm nay đã đưa ra tuyên bố sẽ xử lý 153 vụ án liên quan đến hành vi buôn bán trẻ em trong năm 2017./.