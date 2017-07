Nhà chức trách Trung Quốc cho biết thành phố Thượng Hải đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục mới với nhiệt độ lên tới gần 41 độ C trong ngày 21/7.Đợt nóng trên diễn ra trong lúc Trung Quốc đang ban bố lệnh báo động đỏ về tình hình thời tiết xấu do nắng nóng kéo dài tại phần lớn lãnh thổ nước này.Theo truyền thông Trung Quốc, số bệnh nhân phải nhập viện ở Thượng Hải do các bệnh liên quan đến đợt nắng nóng trên đã gia tăng.Thời tiết nắng nóng đã diễn ra ở thành phố đông dân nhất Trung Quốc này trong hơn hai tuần qua và tới chiều ngày 21/7, nhiệt độ tại đây đã lên tới mức cao nhất kể từ năm 1982.Ngoài Thượng Hải, một số khu vực khác ở Trung Quốc cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong những tuần gần đây, trong khi đó tại các khu vực ở vùng Trung và Nam nước này vẫn còn có mưa to gây ra lũ lụt.Để tránh ảnh hưởng do đợt nắng nóng nói trên, chính quyền thành phố Thượng Hải đã khuyến cáo người dân trong thành phố phải giữ mát và hạn chế ra ngoài đường, đặc biệt là trẻ em, người già và những người bị ốm.Bên cạnh đó, thành phố cũng ban bố lệnh báo động về khả năng xảy ra hỏa hoạn và khuyến cáo người dân chú ý bảo quản các loại thức ăn dễ ôi thiu để tránh tình trạng thức ăn bị hỏng và nhiễm khuẩn.Đây là lần thứ 2 tình trạng nắng nóng kỷ lục diễn ra ở Thượng Hải. Trước đó, hồi năm 2013, thành phố này cũng đã trải qua một đợt nắng nóng tương tự với nhiệt độ 40,8 độ C.Trong một thế kỷ qua, có 12 đợt thời tiết nắng nóng lập kỷ lục, trong đó 8 đợt được ghi nhận tại thành phố này trong 5 năm qua./.