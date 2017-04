Một loại tên lửa được Triều Tiên trưng bày tại lễ diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 15/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu với giới báo chí tại Bắc Kinh ngày 28/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ lập trường của nước này phản đối Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận, tìm kiếm biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên.Ông Cảnh Sảng cho rằng tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên đang hết sức căng thẳng và Trung Quốc đã nỗ lực hết sức nhằm giải quyết tình trạng căng thẳng này.Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nếu siết chặt hơn nữa lệnh trừng phạt Triều Tiên, "chúng ta đang để mất đi một cơ hội đàm phán hiếm có."Trước đó, tối 27/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov, trước cuộc họp cấp bộ trưởng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, Trung Quốc và Nga có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hai bên duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế.Theo ông Vương Nghị, Bán đảo Triều Tiên đang đối mặt với những nguy cơ leo thang căng thẳng, thậm chí vượt ngoài tầm kiểm soát. Do vậy, Trung Quốc đề xuất "cách tiếp cận hai chiều" và "đình chỉ song song," phù hợp với quan điểm của Nga và hai bên có thể tiếp tục thông tin chặt chẽ về "lộ trình" giải quyết hồ sơ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.Trung Quốc và Nga đều nhất trí, trong bối cảnh tình hình hiện nay, tất cả các bên cần thực thi đầy đủ và toàn diện những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan vấn đề Triều Tiên.Bên cạnh đó, Trung Quốc và Nga thống nhất quan điểm cho rằng tất cả các bên nên đề xuất các biện pháp kiềm chế quá trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời tăng cường nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình và đối thoại, để các bên có thể ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt.Trong hơn 10 năm qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua 6 nghị quyết về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.Trung Quốc đề xuất quan điểm trên trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dự định nêu vấn đề thắt chặt biện pháp trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, liên quan tình hình trên Bán đảo Triều Tiên trở nên tồi tệ, sau vụ phóng tên lửa hôm 16/4 của Bình Nhưỡng, và nghi ngờ nước này đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6, kể từ vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006./.