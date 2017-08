Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Hãng tin Reuters ngày 8/8 đãn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc là nước sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất từ lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên do mối quan hệ kinh tế mật thiết giữa hai nước, nhưng cường quốc châu Á này sẽ luôn thực thi các nghị quyết của Liên hợp quốc.Phát biểu tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Manila, Philippines, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết nghị quyết mới của Liên hợp quốc cho thấy sự phản đối của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế đối với các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên.Ông Vương Nghị đánh giá: “Do quan hệ kinh tế truyền thống với Triều Tiên, Trung Quốc là nước chịu thiệt hại chủ yếu do việc thực thi nghị quyết. Nhưng để bảo vệ hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như hòa bình và ổn định khu vực, Trung Quốc sẽ thực thi đầy đủ, nghiêm túc, chính xác toàn bộ nội dung nghị quyết liên quan.”Trung Quốc nhiều lần khẳng định cam kết của nước này trong thực thi các nghị quyết ngày càng cứng rắn của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên nhưng cũng khẳng định các hoạt động thương mại “bình thường” và dân thường Triều Tiên không đáng gánh chịu hậu quả từ các nghị quyết này.Trung Quốc đánh giá cao quan điểm Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra hồi đầu tháng về “4 không” của Mỹ: không tìm cách lật đổ chính phủ hiện nay của Triều Tiên; không tìm cách làm thay đổi, sụp đổ chế độ của Triều Tiên; không thúc đẩy việc thống nhất bán đảo Triều Tiên và không tìm kiếm lý do để triển khai khai quân đội tới Triều Tiên. Trung Quốc coi đó là tín hiệu tích cực từ phía Mỹ và “hy vọng Triều Tiên có thể tận dụng tín hiệu này.”Hôm 4/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên khiến nước này có thể bị thiệt hại 1 tỷ USD/năm từ tổng lượng xuất khẩu 3 tỷ USD hàng năm.Nghị quyết mới cấm Triều Tiên xuất khẩu than đá, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản, đồng thời cấm các nước nhận thêm lao động Triều Tiên, cấm các liên doanh mới với Triều Tiên, cấm đầu tư mới vào các liên doanh hiện có với Triều Tiên.Nghị quyết mới cũng khẳng định cần nối lại quá trình đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên./.