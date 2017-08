Ảnh minh họa. (Nguồn: ste.india.com)

Hãng PTI đưa tin, Trung Quốc tuyên bố nước này đã thể hiện "thiện chí tối đa" trong cuộc đối đầu quân sự kéo dài với Ấn Độ tại khu vực Sikkim nhưng cũng cảnh báo rằng "sự kiềm chế" của họ đã đến "đỉnh điểm."Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường kêu gọi phía Ấn Độ giải quyết nhanh chóng tình hình một cách thỏa đáng để khôi phục hòa bình và yên tĩnh tại khu vực biên giới.Ông Nhậm Quốc Cường nêu rõ: "Kể từ khi vụ việc xảy ra, Trung Quốc đã thể hiện thiện chí tối đa và tìm cách liên lạc với Ấn Độ qua các kênh ngoại giao để giải quyết vụ việc. Các lực lượng vũ trang Trung Quốc đã cho thấy sự kiềm chế cao độ vì quan hệ song phương nói chung cũng như hòa bình và ổn định khu vực. Tuy nhiên, thiện chí cũng có nguyên tắc và sự kiềm chế đã đến đỉnh điểm."Ông khẳng định các lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích an ninh của mình.Phản ứng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tối 4/8 được đưa ra 1 ngày sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj trong một tuyên bố cho rằng hòa bình và yên tĩnh dọc đường biên giới Trung​-Ấn là điều kiện tiên quyết quan trọng cho sự phát triển suôn sẻ mối quan hệ song phương.Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Swaraj đã nói rõ lập trường của Ấn Độ về cuộc đối đầu kéo dài hơn một tháng qua ở khu vực Dokalam khi tuyên bố cả hai bên trước hết là phải rút quân để có bất kỳ cuộc đàm phán nào, đồng thời nghiêng về một giải pháp hòa bình.Theo IANS, một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ không rút quân khỏi Dokalam, bởi nếu rút vào lúc này sẽ "khuyến khích" New Delhi gây rắc rối trong tương lai.Theo chuyên gia You Dongxiaom, Phó Giáo sư tại trường Đại học Quốc phòng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), các nhà chiến lược và hoạch định chính sách Ấn Độ đã sai lầm nếu họ cho rằng Trung Quốc sớm muộn cũng sẽ rút quân.Chuyên gia này cho rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài hiện nay là "Ấn Độ rút quân lập tức và vô điều kiện khỏi khu vực," và Bắc Kinh sẽ không rút quân khỏi Doklam vì khu vực này thuộc về Trung Quốc và Hiệp ước năm 1890 giữa Anh và Trung Quốc sẽ chứng nhận điều đó.Chuyên gia nhấn mạnh: "Nếu Trung Quốc rút lui vào lúc này, Ấn Độ có thể sẽ gây ra thêm nhiều rắc rối trong tương lai. Bắc Kinh và New Delhi vẫn có một số bất đồng liên quan tới những khu vực biên giới chưa phân định, tuy nhiên Dokalam không nằm trong số này."Vị chuyên gia cũng nêu rõ: "Việc Ấn Độ đưa quân vào lãnh thổ Trung Quốc là bất hợp pháp, dù với lý do 'quan ngại an ninh' hay 'bảo vệ Bhutan.' Ấn Độ không cung cấp bất cứ cơ sở hợp pháp nào cho các hành động của họ"./.