Trong một động thái nhằm thắt chặt quản lý đồng tiền ảo bitcoin, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ngày 9/2 đã có cuộc họp với các nhà quản lý 9 sàn giao dịch bitcoin tại Bắc Kinh.Tại cuộc họp PBoC cảnh báo các công ty này không được tham gia các giao dịch ký quỹ, rửa tiền hay vi phạm các quy định về tỷ giá hối đoái, thuế và quảng cáo.Chín sàn giao dịch tham gia buổi họp trên gồm CHBTC, BtcTrade, HaoBTC, Yunbi, Yuanbao, BTC100, Jubi, BitBays và Dahonghuo.Đây là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn tình trạng "chảy máu" vốn và giảm sức ép lên đồng ​nhân dân tệ.Trong năm 2016, đồng nội tệ của Trung Quốc đã mất hơn 6,5% giá trị so với đồng USD, trong khi giá đồng tiền ảo bitcoin tăng lên gần mức cao kỷ lục.Bên cạnh đó, những lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc chững lại cũng khiến các nhà đầu tư rút 700 tỷ USD ra khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm 2016.Một số ý kiến cho rằng đồng bitcoin tăng giá đã trở thành lựa chọn hấp dẫn giúp những người Trung Quốc hiểu biết công nghệ "lảng tránh" đồng ​nhân dân tệ đang yếu và "lách" quy định hạn mức ngoại tệ 50.000 USD mà các cá nhân có thể mua mỗi năm, từ đó đã đẩy nhu cầu mua bitcoin của nhà đầu tư Trung Quốc lên cao trong những tháng gần đây.Hồi tháng 12/2016, khối lượng giao dịch bitcoin theo ngày tại BTC China - sàn giao dịch bitcoin lớn nhất thế giới - đã vọt lên 28 tỷ ​nhân dân tệ (tương đương 4 tỷ USD) so với mức 1 tỷ ​nhân dân tệ/ngày của ba tháng trước đó.Việc PBoC thắt chặt quản lý các sàn giao dịch bitcoin được cho là sẽ có những ảnh hưởng lớn trên thị trường thế giới, do ba sàn giao dịch lớn nhất Trung Quốc (gồm BTC China, Okcoin và Huabi) chiếm tới 98,4% tổng khối lượng giao dịch bitcoin toàn cầu (theo bitcoinity.org).Hồi tháng trước, PBoC cũng mở các đợt kiểm tra đột xuất nhiều sàn giao dịch bitcoin hàng đầu tại Bắc Kinh và Thượng Hải do nghi ngờ về các hành vi vi phạm quy định, trong đó có việc thao túng thị trường, rửa tiền và tài trợ trái phép./.