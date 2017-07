Máy bay J-10 của Trung Quốc. (Nguồn: Chinese internet images)

Reuters đưa tin, ngày 24/7, hai quan chức Mỹ tiết lộ, Trung Quốc hôm 23/7 đã triển khai hai máy bay tiêm kích ra chặn một máy bay giám sát của Hải quân Mỹ trên biển Hoa Đông ở khoảng cách 91​m.Hai quan chức giấu tên trên dẫn các báo cáo sơ bộ cho biết, một trong hai máy bay J-10 của Trung Quốc đã tiến gần máy bay EP-3 của Mỹ, buộc máy bay này phải chuyển hướng.Trước đó, giới chức Mỹ ngày 26/5 cho biết hai máy bay chiến đấu Trung Quốc đã ngăn chặn một máy bay do thám quân sự của nước này ở gần Hong Kong hôm 24/5, trong đó một chiếc chỉ bay cách máy bay Mỹ hơn 180m.Theo nguồn tin giấu tên trên, các báo cáo ban đầu cho thấy chiếc máy bay do thám P-3 bay trên không phận quốc tế, cách Hong Kong khoảng 240km về phía Đông Nam, khi máy bay Trung Quốc tiến hành ngăn chặn chiếc máy bay này một cách không an toàn.Một chiếc máy bay Trung Quốc đã bay phía trước máy bay Mỹ, hạn chế khả năng di chuyển của chiếc máy bay này./.