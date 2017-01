Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng TASS, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 26/1 cho biết nước này ủng hộ ý tưởng thúc đẩy sự hợp tác ba bên với Nga và Mỹ để cùng đối phó với những thách thức của thế giới hiện đại.Phát biểu họp báo, bà Hoa nói: "Trung Quốc, Nga và Mỹ là các cường quốc hàng đầu thế giới và đều là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng ta gánh vách trách nhiệm to lớn đối với sự hòa bình, ổn định và phát triển toàn cầu.".Theo bà, Bắc Kinh đang củng cố các mối quan hệ hợp tác và đối tác chiến lược với Nga cũng như nỗ lực phát triển các mối quan hệ trên cơ sở tin cậy với Mỹ. Do đó, Trung Quốc có kế hoạch tăng cường hợp tác với Mỹ và Nga, nhằm đóng góp chung vào việc giải quyết các nhiệm vụ và thách thức của thế giới hiện đại.Trước đó, hôm 25/1, phát biểu tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov cho hay Moskva sẵn sàng xây dựng sự hợp tác công bằng và phụ thuộc lẫn nhau với Washington và Bắc Kinh trong lĩnh vực kinh tế và an ninh.Theo ông, Moskva mong muốn Mỹ, Trung Quốc và Nga xây dựng các mối quan hệ với nhau./.